Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборах

Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборахМассовое использование опыта плебисцита по Конституции начнется в 2021 году
Голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 г., включая и намеченные на этот год выборы в Госдуму, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы избирком. Соответствующие поправки в законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы» приняла 15 июля Дума во втором, ключевом, чтении. Кроме того, депутаты уточнили ряд вопросов по организации выборов и, в частности, запретили участие в региональных и муниципальных выборах наблюдателям из других регионов.
В первом чтении этот законопроект, внесенный тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, был принят еще весной 2012 г., но в нем содержалась только норма, позволяющая партиям отзывать своих членов избиркомов. Все другие новации были добавлены профильным комитетом по регламенту за день до второго чтения, что, по мнению оппозиционных депутатов, изменило концепцию первоначального документа. Хотя ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин критиковал правительство как раз за внесение ко второму чтению поправок, которые меняют суть законопроекта.
Главное из одобренных нововведений – возможность голосования в течение трех дней, в том числе на придомовых территориях и территориях общего пользования (о положительном опыте многодневного голосования по Конституции ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова). Решение о его проведении избирком должен принять не позднее чем через 10 дней со дня назначения выборов, подсчет бюллетеней начнется после окончания голосования в его последний день. Еще одна важная поправка касается наблюдателей на региональных и местных выборах. Теперь они должны «обладать активным избирательным правом на выборах в органы госвласти соответствующего субъекта РФ», т. е. граждане с регистрацией в других регионах наблюдать за выборами в чужом субъекте уже не смогут. Наконец, осталась в документе и поправка об отзыве партиями своих членов избиркомов. Но если в первом варианте назначивший члена комиссии орган был обязан удовлетворить ходатайство партии, то теперь он вправе не прислушаться к мнению партийцев.
Споры о регламенте
В ходе пленарного заседания депутаты от оппозиции много критиковали профильный комитет и за нарушение думского регламента, и за норму о трехдневном голосовании. Например, Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что следовало вносить новый проект, а не вписывать трехдневное голосование как поправки ко второму чтению: «Вы протащите эту гадость, все равно протащите, но сделайте это хотя бы честно». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что ему «непонятно, как контролировать три дня на выборах, мы не знаем, где будут находиться протоколы», хотя и оговорился, что, «наверное, есть и польза, что люди, которые не проголосовали в первый день, могут проголосовать в другие дни». А эсер Валерий Гартунг предупредил, что, принимая поправки в такой спешке, Дума «снижает доверие к результатам выборов и это ведет к уличной активности».
Соавтор поправок, глава профильного комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия») возразила, что процесс согласования изменений в избирательное законодательство непростой: «Важный результат, что мы нашли возможность поддержать инициативу партий через этот законопроект». По поводу трехдневного волеизъявления она привела в пример опрос, согласно которому 71% россиян понравилось, как было организовано голосование по Конституции: «Нам многое может быть неудобно, но у нас критерий один – насколько удобно избирателю». Что же касается привязки наблюдателей к регионам, то это, как пояснила Савастьянова «Ведомостям», «вопрос легитимности и ответственности»: «Если мы говорим о возможности человека проголосовать в другом регионе, то он голосует, например, за губернатора того региона, где прописан. Что же касается того, что кандидаты в губернаторы могут быть из других регионов, то их избирают в конкретном субъекте, они будут там работать и представлять интересы избирателей данного региона. Так что и норма о наблюдателях логична».
Кстати, многодневное голосование на любых выборах уже по факту узаконено – соответствующие поправки в закон о гарантиях Госдума приняла еще в мае. Они позволяют проводить и дистанционное, и досрочное голосование, порядок и сроки которого устанавливает ЦИК. Кроме того, «в целях создания условий для защиты здоровья избирателей» голосование может проводиться вне участков.
Сомнительная спешка
Поправки об отзыве членов избиркомов позволяют надавить на парламентские партии, чтобы те отозвали своих членов, считает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: «Все независимые члены избиркомов формально находятся там от партий. Один раз вошел в состав комиссии – и работаешь, «уволить» может только суд. А теперь – и партия тоже. Как на нее повлиять в случае необходимости – это уж в администрации президента знают».
Поспешное введение норм о многодневном дворовом голосовании вызывает вопросы, признается политолог Александр Пожалов: «Было бы правильно, чтобы сперва его протестировали на конкурентных выборах в отдельном регионе в сентябре 2020 г. – и только после этого, изучив практику и реакцию всех заинтересованных сторон, задумались о массовом внедрении новой процедуры». В разговорах о том, что такое голосование уже показало себя с лучшей стороны на плебисците по Конституции, есть известная доля лукавства, считает эксперт: «Это голосование имело мало общего с выборами, там не было кандидатов от оппозиции, официальной агитации «за» и «против», наблюдателей от партий. То, что в целом нормально воспринято обществом на всенародном плебисците, может быть встречено в штыки теми же партиями системной оппозиции на выборах, от которых зависят их собственная судьба и мандаты». К тому же в новой процедуре есть риски и для власти, добавляет Пожалов: «Если новый механизм на местах постараются использовать для обеспечения побед административных кандидатов любой ценой, то это способно подорвать легитимность выборных процедур, веру политически активных граждан и системной оппозиции в выборы и, соответственно, привести к росту уличных протестных проявлений».
Срочность принятия поправок может быть связана с возможными досрочными выборами в Госдуму, не исключает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Трехдневное голосование грозит потерей контроля, поскольку в эти три дня всегда будет время и возможность для фальсификаций. Ведь два первых дня из всей комиссии будут работать лишь несколько человек, хотя скорее всего большинство избирателей планируется пропускать именно в эти дни. А на третий день, когда собирается вся комиссия, отсутствовавшим ее членам придется верить, что в урнах находятся не вброшенные за избирателей бюллетени». Кроме того, поправки вводят «крепостное право» для наблюдателей, подчеркивает эксперт: «Получается, что иногородний кандидат на выборах может быть, а иногородних наблюдателей нет. Это серьезное ограничение как для партий, так и для наблюдательских организаций». Досрочный отзыв членов комиссий Мельконьянц тоже считает не лучшим нововведением: «Понятно, что партии хотят иметь более управляемый корпус членов комиссий. Но на практике запрет на отзыв гарантированно мешал фальсификаторам. Мы знаем, как власть договаривается с партиями, а вот если отдельный член комиссии настойчив, то партия не могла его отозвать. Сейчас же отзыв будет использоваться как рычаг для нейтрализации неугодных членов комиссий».