Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборах

Срочность принятия поправок может быть связана с возможными досрочными выборами в Госдуму, не исключает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Трехдневное голосование грозит потерей контроля, поскольку в эти три дня всегда будет время и возможность для фальсификаций. Ведь два первых дня из всей комиссии будут работать лишь несколько человек, хотя скорее всего большинство избирателей планируется пропускать именно в эти дни. А на третий день, когда собирается вся комиссия, отсутствовавшим ее членам придется верить, что в урнах находятся не вброшенные за избирателей бюллетени». Кроме того, поправки вводят «крепостное право» для наблюдателей, подчеркивает эксперт: «Получается, что иногородний кандидат на выборах может быть, а иногородних наблюдателей нет. Это серьезное ограничение как для партий, так и для наблюдательских организаций». Досрочный отзыв членов комиссий Мельконьянц тоже считает не лучшим нововведением: «Понятно, что партии хотят иметь более управляемый корпус членов комиссий. Но на практике запрет на отзыв гарантированно мешал фальсификаторам. Мы знаем, как власть договаривается с партиями, а вот если отдельный член комиссии настойчив, то партия не могла его отозвать. Сейчас же отзыв будет использоваться как рычаг для нейтрализации неугодных членов комиссий».