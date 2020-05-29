Россияне пока предпочитают «бумажное» голосование электронному

В целом наши сограждане не против технического прогресса, потому многие и говорят, что не против электронного голосования, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «При этом они понимают, что технически подкованы недостаточно, чтобы оценить, насколько эта система будет надежной с точки зрения сбоев и фальсификаций, и поэтому не готовы голосовать через интернет. Тем более что многим известен не всегда позитивный опыт работы различных государственных электронных систем: утечки баз данных, сбои в работе и прочее. Граждане могут бояться, что будет нарушена тайна их голосования». Убедить россиян в надежности голосования через интернет в ближайшее время будет невозможно, уверен эксперт: «Высокий показатель недоверия к государственным институтам будет отражаться и на недоверии к электронной системе. При этом риск делегитимизации результатов выборов при интернет-голосовании намного выше, чем при бумажных бюллетенях. Во-первых, это связано с чисто психологическим восприятием: граждане скорее поверят в подтасовку и фальсификации на выборах через интернет, чем на обычных участках. Во-вторых, нет инструментов эффективного пересчета голосов, который смог бы подтвердить или опровергнуть возникающие претензии или жалобы. Пятно на результатах такого голосования останется не выведенным навсегда».