Россияне пока предпочитают «бумажное» голосование электронному

Россияне пока предпочитают «бумажное» голосование электронномуГолосовать через интернет готовы лишь 23% опрошенных, выяснили социологи
Более двух третей россиян (69%) в случае, если на следующих выборах им предложат выбирать между традиционным или электронным голосованием, предпочтут привычное волеизъявление с помощью бумажных бюллетеней. Это следует из данных аналитического доклада ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Электронное голосование: новые технологии меняют электоральные привычки», с которым ознакомились «Ведомости».
Сторонники и противники
Электронное голосование через интернет выбрали бы 23% опрошенных, а по почте проголосовали бы лишь 2%. При этом не одобряют введение электронного голосования на выборах 49% респондентов, одобряют – 46%. Среди одобряющих преобладает молодежь 18-24 лет и женщины, среди не одобряющих – люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы. Хотя чисто теоретически проголосовать через интернет готовы более половины опрошенных: 51% «могли бы попробовать» это сделать, если бы им представилась такая возможность, не стали бы голосовать 46%.
60% тех, кто при наличии выбора предпочел бы традиционное или почтовое голосование, объясняют нежелание голосовать через интернет возможностью умышленных манипуляций и мошенничества. 28% не верят в техническую надежность системы, 21% – в сохранение тайны голосования. 14% признаются, что не умеют пользоваться интернетом и компьютером, а 11% – что у них нет для этого технической возможности.
О том, что Госдума уже приняла законопроект, позволяющий голосовать через интернет и по почте, «хорошо знают» лишь 14% россиян и «что-то слышали» 42% (слышат впервые – 44%). Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что электронное голосование на осенних региональных выборах 2020 г. может быть опробовано в одном – двух пилотных регионах. В 2019 г. такой эксперимент прошел в трех округах на выборах в Мосгордуму, после чего независимый кандидат Роман Юнеман требовал через суд признать недействительными результаты голосования в своем округе, где кандидат от власти Маргарита Русецкая обошла его на 84 голоса. Юнеман считал, что это могло произойти из-за сбоев в системе, но суды в удовлетворении иска отказали.
В выводах доклада говорится, что позитивное отношение около половины россиян к электронному голосованию создает благоприятную базу для развития этого института в будущем. Такое голосование позволит привлечь к выборам новых избирателей, поскольку наибольшей поддержкой оно пользуется у молодых людей, которые реже всего участвуют в выборах. Но в ближайшие несколько лет большинство россиян будут отдавать предпочтение традиционному голосованию, поскольку дистанционное волеизъявление имеет технологические и репутационные барьеры, констатируют эксперты.
Плюсы и минусы
Всегда есть разница между теми, кто поддерживает политические практики, и кто готов их использовать, между пассивным принятием и активным участием, говорит директор ЦПК Алексей Чеснаков: «Разница между теми, кто одобряет введение электронного голосования, и теми, кто намерен его применять, со временем будет уменьшаться. Пока граждане не понимают, как это работает, поэтому есть некий страх. Но когда-то подобное отношение было и к электронным платежам, и к кредитным картам». Прогресс не остановить, но большинство людей на первых порах скептически относятся к новшествам, отмечает эксперт: «Как только на фокус-группах звучит аргумент, что электронное голосование – это прогрессивно, то участники с ним соглашаются. Поэтому если предлагать его как элемент прогресса, то избиратели поддержат. Нужно постоянно и долго разъяснять, как работает этот механизм». Люди же старшего возраста воспринимают выборы как элемент социализации, как ритуал, поэтому в основной части пока высказываются за традиционное «бумажное» голосование, объясняет Чеснаков.
Электронные технологии на выборах придется вводить постепенно, пройдет еще не один электоральный цикл, прежде чем большинство граждан начнет этим инструментом активно пользоваться, полагает эксперт: «Если исходить не из интересов системы, а из интересов людей, которые 24 часа в сутки живут со смартфоном, то чем чаще и шире эти технологии будут использоваться, тем больше к ним будет доверия. Постепенно мы в любом случае придем к доминированию электронных форматов, вопрос лишь в том, когда именно». При этом общественные организации должны участвовать в контроле за электронным голосованием и понимать, как устроен процесс, подчеркивает Чеснаков: «На московских выборах 2019 г. у ряда участников было недопонимание механизмов работы системы, которое вылилось в последующем в претензии, как, например, в случае с Юнеманом. Такие конфликты можно минимизировать, если обеспечить общественный контроль на всех этапах применения процедуры электронного голосования».
В целом наши сограждане не против технического прогресса, потому многие и говорят, что не против электронного голосования, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «При этом они понимают, что технически подкованы недостаточно, чтобы оценить, насколько эта система будет надежной с точки зрения сбоев и фальсификаций, и поэтому не готовы голосовать через интернет. Тем более что многим известен не всегда позитивный опыт работы различных государственных электронных систем: утечки баз данных, сбои в работе и прочее. Граждане могут бояться, что будет нарушена тайна их голосования». Убедить россиян в надежности голосования через интернет в ближайшее время будет невозможно, уверен эксперт: «Высокий показатель недоверия к государственным институтам будет отражаться и на недоверии к электронной системе. При этом риск делегитимизации результатов выборов при интернет-голосовании намного выше, чем при бумажных бюллетенях. Во-первых, это связано с чисто психологическим восприятием: граждане скорее поверят в подтасовку и фальсификации на выборах через интернет, чем на обычных участках. Во-вторых, нет инструментов эффективного пересчета голосов, который смог бы подтвердить или опровергнуть возникающие претензии или жалобы. Пятно на результатах такого голосования останется не выведенным навсегда».
Временное и окончательное
Социологи также поинтересовались у респондентов, считают ли они полезной функцию, которая позволяет участникам электронного голосования менять свой выбор в течение дня. 65% россиян посчитали это бесполезным, а пользу в такой опции увидели 28% опрошенных.
Электронное голосование широко распространено в Эстонии и Новой Зеландии, и в Эстонии как раз есть возможность изменения волеизъявления в ходе такого голосования, поясняет Чеснаков: «У людей могут меняться политические предпочтения. Избиратель в течение последних дней может понять, что кто-то из кандидатов более удачно выглядит, и он может захотеть присоединиться к победителю. Но тут вопрос в другом: в Эстонии небольшое число избирателей, а у нас – почти 110 миллионов, поэтому, даже если несколько процентов в течение дня будут менять свою позицию, система технически может быть к этому не готова. Однако в любом случае хорошо, когда есть возможность большего выбора, и если человек хочет в день голосования поменять свой выбор – почему не дать ему такую возможность?»
Мельконьянц видит в возможности изменения волеизъявления и другие плюсы: «Это очень полезная возможность, так как у избирателя, которого заставят на работе проголосовать под контролем начальника, при возвращении домой появится возможность переголосовать так, как он сам считает нужным».