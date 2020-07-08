Осенним региональным выборам грозит низкая явка лояльных избирателей

В целом по стране голосование по поправкам к Конституции удалось провести сравнительно беспроблемно, отмечают авторы исследования. В пользу организаторов кампании сыграла растянутость процедуры подготовки к голосованию по времени и отсутствие консолидированной тактики у оппозиции при отмобилизованности административных возможностей. Но уже в ходе осенних региональных выборов власти могут столкнуться с проблемой – возможны сложности с явкой на участки лояльных власти избирателей, предупреждают эксперты: «Часть из них считает свой долг перед властью выполненным голосованием 1 июля». Такое уже было в 2018 г., когда мобилизация лоялистов на региональные выборы через полгода после президентских вызвала проблемы, напоминают авторы исследования. Результатом стало поражение четырех кандидатов от власти на губернаторских выборах и падение поддержки «Единой России» на выборах в региональные парламенты. Впрочем, тогда важным фактором ухудшения позиций власти была пенсионная реформа, но сейчас свою роль может сыграть обострение экономических проблем после пандемии, указывают эксперты. Пока серьезного экономического стресса в регионах либо не произошло, либо он пока не осознан, говорит Виноградов, оценивая риски, связанные с ухудшением экономической ситуации накануне региональных выборов – 2020.