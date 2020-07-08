Осенним региональным выборам грозит низкая явка лояльных избирателей

Осенним региональным выборам грозит низкая явка лояльных избирателейМногие из них считают свой долг перед властью выполненным после голосования за Конституцию
Фонд «Петербургская политика» впервые подготовил индекс электоральной управляемости регионов. Первые места в нем заняли Чечня, Дагестан, Тува и Крым, а Москва оказалась ближе к концу списка.
Основой для индекса, публикуемого 8 июля, стали данные о процентах избирателей, проголосовавших за «Единую Россию» и Владимира Путина на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 гг. и на выборах президента в 2012 и 2018 гг., а также за поправки к Конституции в ходе завершившегося 1 июля общероссийского голосования.
Москва оказалась в числе наименее электорально управляемых регионов – она на 76-м месте из 85. Замыкают список Омская область, Хабаровский край и Костромская область. При этом в Костромской области в последние годы электоральная дисциплина последовательно усиливается, а Омская область и Хабаровский край резко потеряли управляемость в промежутке между 2011 и 2012 гг. Кроме того, последние две федеральные кампании (2018 и 2020 гг.) выявили неожиданно резкое усиление электоральной управляемости в целом ряде регионов. Лидерами этого рейтинга стали Приморский край, Еврейская автономная область и Сахалин.
На выборах 2018 г. весь Дальний Восток был заведомо проблемной для власти территорией, это отчасти было связано с тем, что масштаб разговоров о дальневосточном развитии все 2010-е гг. был несоизмерим с реальным эффектом, говорит руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Сейчас же, видимо, обозначился раскол: есть территории, где, несмотря на смену губернаторов, подчеркнуто фиксируется негативизм (Якутия, Камчатка и Магадан), а есть регионы, где, может быть, в силу ротации губернаторов удалось все-таки провести перезагрузку и еще где-то подкрутить «административные гайки», отмечает эксперт. По его мнению, лидерская динамика Приморья объясняется приходом губернатора Олега Кожемяко, которому, видимо, удалось преодолеть пик негатива, проявившийся в 2018 г., когда избиратели провалили поддержанного Кремлем врио губернатора. Владивосток, правда, остается городом крайне критическим и разборчивым, но Кожемяко удалось снизить протестный потенциал и там, указывает Виноградов. Москва же остается в числе регионов, наиболее критически относящихся к федеральной власти, а поправка к Конституции об обнулении президентских сроков «актуализировала протестную волну», добавляет эксперт.
В целом по стране голосование по поправкам к Конституции удалось провести сравнительно беспроблемно, отмечают авторы исследования. В пользу организаторов кампании сыграла растянутость процедуры подготовки к голосованию по времени и отсутствие консолидированной тактики у оппозиции при отмобилизованности административных возможностей. Но уже в ходе осенних региональных выборов власти могут столкнуться с проблемой – возможны сложности с явкой на участки лояльных власти избирателей, предупреждают эксперты: «Часть из них считает свой долг перед властью выполненным голосованием 1 июля». Такое уже было в 2018 г., когда мобилизация лоялистов на региональные выборы через полгода после президентских вызвала проблемы, напоминают авторы исследования. Результатом стало поражение четырех кандидатов от власти на губернаторских выборах и падение поддержки «Единой России» на выборах в региональные парламенты. Впрочем, тогда важным фактором ухудшения позиций власти была пенсионная реформа, но сейчас свою роль может сыграть обострение экономических проблем после пандемии, указывают эксперты. Пока серьезного экономического стресса в регионах либо не произошло, либо он пока не осознан, говорит Виноградов, оценивая риски, связанные с ухудшением экономической ситуации накануне региональных выборов – 2020.
Действительно, есть риск, что во второй раз избирателей будет сложно мобилизовать, согласен политолог Константин Калачев: «Но давайте признаем честно, что в регионах, где наблюдаются электоральные аномалии, это не помешает самым высоким результатам». Сюрпризы могут быть на выборах в заксобрания, если лояльные власти избиратели не найдут для себя мотивации вновь пойти на участки, а критики власти захотят взять реванш за плебисцит по поправкам к Конституции и придут голосовать, рассуждает эксперт. На губернаторских же выборах, в частности, из-за муниципального фильтра ситуация иная, поэтому вероятность возникновения интриги Калачев прогнозирует лишь на трех губернаторских кампаниях ближайшей осени – в Иркутской области, Пермском крае и на Камчатке. Все эти регионы не относятся к числу наиболее электорально управляемых, и там у поддержанных Кремлем кандидатов могут появиться сильные конкуренты.