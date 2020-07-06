Сенаторы выявили «беспрецедентную» кампанию против поправок в Конституцию

Сенаторы выявили «беспрецедентную» кампанию против поправок в КонституциюОни готовы выступить авторами законов в развитие новой статьи российской Конституции о защите суверенитета
Комиссии Совфеда по защите суверенитета впервые допустили уголовное преследование участников «беспрецедентной кампании» против поправок к Конституции России. Сенаторы также заявили, что могут выступить авторами «целого комплекса мер» в развитие новой статьи Конституции о защите суверенитета.
Комиссия Совета федерации по защите суверенитета обратится в правоохранительные органы по итогам анализа фактов вмешательства во внутренние дела России в ходе подготовки и голосования по поправкам к Конституции. Комиссия и государственные органы зафиксировали многочисленные повлиять на мнение россиян и даже сорвать голосование, сообщили участники заседания комиссии 6 июля. Возможно, сенаторы попросят правоохранителей дать оценку фактам вмешательства с точки зрения уголовного законодательства, допустил председатель комиссии, сенатор Андрей Климов. Такие «действенные рычаг» у комиссии есть, но они редко используются, отметил он.
Выявленные мониторинговой группой комиссии факты вмешательства в голосование по поправкам к Конституции будут включены в специальный раздел ежегодного доклада комиссии, пояснил Климов. Сам ежегодный доклад предложено обнародовать на пленарном заседании комиссии 15 июля, добавил сенатор.
Кроме того, Климов не исключил, что сенаторы «как законодатели будут предлагать целую систему дополнительных мер по обеспечению новой статьи Конституции 79.1». Речь о появившейся в Конституции 4 июля статье, в которой сказано, что Россия «принимает меры для недопущения вмешательства во внутренние дела государства». Какие именно меры в развитие этой статьи могут предложить сенаторы, Климов не уточнил, сказав, что «пока ничего больше говорить не может и не будет». Он лишь отметил , что эти меры могут стать частью пакета «новаций нормативного характера», которые необходимо подготовить «в относительно короткое время».
Против голосования по поправкам к Конституции в течение пяти месяцев велась финансируемая из-за рубежа информационная кампания, заключили участники заседания, на которое были приглашены представители ЦИКа, МВД, Генпрокуратуры, МИДа, Минюста и других государственных органов. Эта «злобная противоправная кампания» не прекратилась и после завершения голосования, отметил представитель ЦИКа Александр Клюкин. «Нам нужно быть готовыми к тому, что атаки на суверенный выбор народа будут продолжаться», — заявил он, отметив, что «уже слышны призывы к отмене результатов голосования». «Нужно быть готовыми к тому, что этот выбор придётся защищать», — отметил представитель ЦИКа.
По словам сенатора Олега Морозова, в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования государство столкнулось с «беспрецедентным давлением, с которым мы не сталкивались раньше»: «Если раньше извне во время различных крупных политических кампаний, которые проходили в нашей стране, наши оппоненты ставили задачу по дискредитации собственно этой кампании, оказания давления на тех или иных должностных лиц, оказать какое-то влияние на результат, то в ходе этой крупной политической кампании, инспирированной из-за рубежа, ставилась более крупная задача — фактически ставилась задача победить, выиграть эту схватку».
Первую задачу недругов общероссийского голосования Морозов описал так: «(Была) цель понизить явку до такого уровня, когда можно было бы сказать, что каким бы ни был результат, сама по себе явка настолько ничтожна, что она дискредитирует саму идею». «ну, и если повезёт, вторая задача — чтобы в рамках соотношения голосов если не одержать победу, то есть, не получить больше [голосов] «против», то по крайней мере, сделать разрыв минимальным». По данным Морозова, в соцсетях даже был опубликован желаемый уровень разрыва между голосами «за» и «против» поправок — пара процентов.
В кампании по дискредитации общероссийского голосования участвовали СМИ, и НКО, имеющие в России статус «иностранных агентов», а также зарубежные издания и телеканалы, сошлись участники заседания. «В рамках реализации стратегической линии на нагнетание в России протестных настроений силами радио «Свобода», «Голос Америки», DW и ВВС в международное и российское информационное пространство продвигались алармистские и подчас апокалиптические установки. Авторы полностью воспроизводили озвученные американским истеблишментом обвинения, расписывали антиутопические сценарии развития событий, в которых Россия якобы деградирует и неизменно обречена в будущем на катастрофу, хаос, некий авторитарный, а то и тоталитарный кошмар с неконтролируемым попранием прав человека», — рассказал представитель МИДа Илья Тимохов.
Основная претензия у зарубежных политиков к поправке, которая позволяет президенту Владимиру Путину сохранять власть до 2036 года, отмечали участники заседания. В числе НКО, пытавшихся дезорганизовать голосование, участники заседания назвали, в частности, специализирующееся на наблюдении за выборами движение «Голос», общество «Мемориал», а также «Фонд свободная Россия», который они считают организатором акции «Нет». В числе физических лиц, участвовавших в «масштабной подрывной работе», участники заседания упомянули экс-премьера России, политика Михаила Касьянова, а также «перебежчики» Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Альфред Кох и бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв.
Участники заседания обозначили примерную канву возможного будущего законотворчества. Представитель МВД Игорь Зубов призвал устранить пробел, препятствующий воздействию на зарубежных организаторов протестных действий в интернете. Представитель Общественной палаты Александр Малькевич заметил, и СМИ, и НКО, получившие статус «иностранных агентов», фактически продолжают работать как прежде. Общественная палата завалена обращениями граждан, которые спрашивают, почему в принципе СМИ-иностранные агенты до сих пор не заблокированы на территории России, возмущался общественник. К прекращению деятельности ряда организаций, «которые ведут остервенелую подрывную деятельность» призвал и сенатор Олег Мельниченко. Кроме того, «совершенно непонятно, почему до сих пор не принят закон, который бы запретил физическим лицам заниматься политической деятельностью на зарубежные деньги», добавил Малькевич.
Комиссия по защите суверенитета работает достаточно давно, но её влияние как было, так и остаётся небольшим, говорит политолог Алексей Макаркин: «Но у неё есть одна важная функция: это трансляция мнения сторонников более жёсткого курса». Во власти есть разные точки зрения относительно того, что делать с тем же гражданским обществом, с теми же «иностранными агентами», напоминает эксперт: «Всегда есть какая-то вилка [жесткости]. Эти поправки к Конституции, насколько я понимаю, создали большой соблазн: «А давайте примем новые законы в их развитие, чтобы поправки не были только декларативными». И вот идёт такой сигнал, зондаж».
Судя по всему, какое-то решение по этому поводу отсутствует, отмечает Макаркин: «И идут сигналы, а почему бы не принять, например, новый закон по борьбе с «иностранными агентами» и не перевести все это уже в уголовную плоскость. Или, например, звучат голоса о необходимости нового закона об ограждении памяти о Великой Отечественной войне — тоже в развитие соответствующей поправки. Думаю, в ближайшее время будет достаточно много таких инициатив. Но что из этого станет законом, посмотрим. Думаю, что далеко не все». Кроме того, такие инициативы обозначают тренд на ужесточение, добавляет Макаркин: «А вот до какого уровня ужесточать — это вопрос. И будут ли новые законы ограничительными или это будут уже поправки в Уголовный кодекс — это тоже вопрос. Думаю, будет ещё много обсуждений, проектов пока что-то из этого станет законом».