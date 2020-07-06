Сенаторы выявили «беспрецедентную» кампанию против поправок в Конституцию

Судя по всему, какое-то решение по этому поводу отсутствует, отмечает Макаркин: «И идут сигналы, а почему бы не принять, например, новый закон по борьбе с «иностранными агентами» и не перевести все это уже в уголовную плоскость. Или, например, звучат голоса о необходимости нового закона об ограждении памяти о Великой Отечественной войне — тоже в развитие соответствующей поправки. Думаю, в ближайшее время будет достаточно много таких инициатив. Но что из этого станет законом, посмотрим. Думаю, что далеко не все». Кроме того, такие инициативы обозначают тренд на ужесточение, добавляет Макаркин: «А вот до какого уровня ужесточать — это вопрос. И будут ли новые законы ограничительными или это будут уже поправки в Уголовный кодекс — это тоже вопрос. Думаю, будет ещё много обсуждений, проектов пока что-то из этого станет законом».