Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством определилась с планами

Россия в чужие дела не вмешивается и в свои никого пускать не должна, считают сенаторы YURI KADOBNOV / AFP

Совет Федерации определится с понятием «вмешательство во внутренние дела суверенного государства» и придумает, как за такое вмешательство наказывать. Одной из санкций может стать, например, блокировка иностранных СМИ, вещающих в России. Об этом заявил в среду зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов, возглавивший новую комиссию по защите государственного суверенитета. Во вторник прошло ее первое заседание, частично в закрытом режиме. Климов объяснил секретность «презумпцией невиновности» обсуждавшихся сенаторами потенциальных агентов влияния и присутствием в зале представителей спецслужб, которым контакты с широкой публикой противопоказаны. «У нас, если помните, на парламентских слушаниях, в результате которых появилась комиссия, были очень известные люди в определенных кругах, например [глава СВР] Сергей Нарышкин, – это же не случайность», – напомнил Климов.

Накануне первого заседания комиссии, 26 июня, председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о ней Владимиру Путину. «Не потому, что мы какие-то зеркальные меры приняли, но в конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России», – объяснила она происхождение идеи сенаторов. Влияние России на внутренние дела США «придумано»; а вот российские сенаторы действительно получают из регионов информацию о том, «насколько усиливается влияние на внутренние процессы», отметила Матвиенко. Комиссия, по ее словам, будет «общественной площадкой для обсуждения» тем, связанных с растущим влиянием извне: сенаторы изучат зарубежный опыт и законодательство, но закручивать гайки не собираются.

О реакции Путина Кремль не сообщал. «Это инициатива сенаторов. Президент принял ее к сведению. Отмечена актуальность», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кругом враги Иностранные спецслужбы пытаются повлиять на внутриполитические и общественные процессы в России, заявил Путин, выступая в СВР. Они используют «новые методы сбора и вброса информации, кибератаки», а также пытаются вербовать агентов, предупредил он.

Человек в аппарате верхней палаты отмечает, что состав комиссии не внушает особого пиетета: никто из сенаторов-тяжеловесов в нее не вошел. У самого Климова, назначенного еще экс-главой Пермского края Виктором Басаргиным, срок полномочий истекает в сентябре, и пока неочевидно, что новый губернатор их продлит. Возглавить комиссию должен был председатель международного комитета Константин Косачев, знает другой собеседник «Ведомостей», близкий к верхней палате, но он отказался это сделать из-за опасения подпасть под санкции. Тем не менее состав комиссии не помешает провести через нее нужные решения. Похоже, комиссия создавалась именно для того, чтобы заняться законопроектом о вмешательстве во внутренние дела, говорит другой собеседник «Ведомостей» в Совфеде.

По словам Климова, конкретных законодательных инициатив у комиссии пока нет – до конца июля она намерена определиться с планом работы. На первом заседании сенаторы разделились на три группы. Одна будет искать признаки посягательства на суверенитет во внутренней политике, межрегиональных связях и на выборах (ее возглавил член комитета по федеративному устройству Игорь Чернышенко). Вторая, под руководством члена международного комитета Олега Морозова, проследит за внешними связями. Третья, во главе с зампредом комитета по законодательству Борисом Невзоровым, займется законами.

Международная повестка в последнее время не давала поводов для столь жестких ответных мер, как декларируют сенаторы, скорее, наоборот, появились признаки некоторой стабилизации, говорит политолог Алексей Макаркин. Он полагает, что инициативы сенаторов продиктованы сторонниками конфронтации, которых затишье как раз пугает.