В России законопроекты могут начать проверять на наличие иностранного влияния

В России может быть введен институт суверенной экспертизы - проверки принимаемых законов на принцип невмешательства во внутренние дела государства. Как передает ТАСС, об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика». Они проходят 7 июня в Совете Федерации. В проекте говорится, что участники слушаний могут рекомендовать правительству рассмотреть такой вопрос. Также правительству могут рекомендовать провести анализ законов и правоприменительной практики по противодействию антироссийской деятельности и провести сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в наиболее уязвимых сферах (выборы, политические партии, НКО, бизнес, СМИ, социальные сети) «на предмет достаточности и целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части усиления работы по противодействию иностранному вмешательству в дела России».