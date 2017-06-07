Статус иностранного агента могут ввести для НКО, существующих на частные средства

НКО, получающие средства и имущество не от иностранных государств или международных организаций, а от частных лиц, тоже могут быть приравнены к иностранным агентам. Как говорит ТАСС, это следует из проекта рекомендаций к парламентским слушаниям в Совете Федерации по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика». Изучить эту возможность предлагается Минюсту, ФСБ, Генпрокуратуре и Росфинмониторингу. Из проекта следует, что по итогам слушаний в законы могут быть внесены соответствующие поправки.

«Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц», - говорится в проекте.

Пока в России статус иностранного агента может быть присвоен некоммерческой организации, которая занимается политикой и получает финансирование из-за рубежа. И соответствующий закон, и его применение на практике вызывают критику правозащитников и Запада.