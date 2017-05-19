Разбираться с американскими СМИ будет ФСБ

В Госдуме заслушали доклад комитета по информационной политике о проверке деятельности американских СМИ на предмет соответствия российскому законодательству. По итогам депутаты решили привлечь к расследованию ФСБ.

Доклад готовился с марта после предложения американского сенатора Джин Шахин о расследовании в отношении российской телекомпании Russia Today.

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин в своем докладе в пятницу рассказал, что депутаты проанализировали освещение избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 г. со стороны радиостанций «Голос Америки», «Радио Свобода», телекомпании CNN. Эти СМИ являются частью масштабной системы влияния США на внутриполитическую ситуацию в Россию, в частности действуют при взаимодействии и координации с различными фондами и НКО, являющимися «иностранными агентами», заявил Левин. Он рассказал, что огромное количество публикаций ставят под сомнение «демократическую природу избирательной системы в России», под видом журналистики эти СМИ занимались односторонней пропагандой и дезориентацией избирательного процесса в России. Левин заявил, что совет управляющих по вопросам вещания США в 2016 г. получил $160 млн на противодействие в информационной сфере «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая группировка) и «российскому информационному влиянию».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заявил в своем выступлении, что влияние иностранных структур на информационную повестку в России бесспорно, но конкретной информации мало, поэтому в Госдуме необходимо провести отдельные слушания с участием главы ФСБ Александра Бортникова. «Против России действует огромная пропагандистская машина. Запад начал клеветать против Российской империи, начиная с правления Петра Первого… Продолжается это и сегодня. Например, один из источников пропаганды — социальные сети. Именно через них выводили людей на акции протеста 26 марта», — заявил либерал-демократ.

От единороссов выступил председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. «Система информационного воздействия включает в себя огромное количество глобальных средств массовой информации. Многие из них работают на нашей территории, здесь назывались CNN, BBC, Deutsche Welle и т. д. Надо заметить, что эта система не американская, эта система глобальная, поскольку видите всегда, что осуществляются глобальные информационные кампании», — сказал единоросс. По мнению депутата, ни в одном из материалов этих СМИ нельзя увидеть ни одного доброго слова о России. «Возьмем такой казалось бы нейтральный ресурс YouTube. Согласитесь, какое бы вы слово не задали, вам выльется несколько новостей. И эти новости будут о чем? Это будут новости о коррупции в Российской Федерации, о замечательной российской оппозиции и о том, какой плохой президент в Российской Федерации», — подчеркнул Новиков. Он отметил, что в Германии недавно был внесен правительственный законопроект, который устанавливает ответственность провайдеров за неудаление информации, которая будет признана недостоверной, унижающей достоинство или нарушающей права граждан, призывающей к уголовным преступлениям. Единоросс согласился с Жириновским, что в Госдуму необходимо пригласить директора ФСБ.