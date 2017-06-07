МИД: при Обаме спецслужбы США угрожали хакерскими атаками российской инфраструктуре

В годы президентства Барака Обамы спецслужбы США через утечки в СМИ угрожали устроить хакерские атаки на объекты российской инфраструктуры. Как передает ТАСС, это в Совете Федерации заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, «Вашингтон, действуя через пентагоновских подрядчиков, превратился в крупнейшего игрока на рынке так называемых эксплойтов - программ уязвимости, облегчающих хакерские проникновения». Таким образом, при Обаме спецслужбы через СМИ «угрожали нам тем, что подобные закладки в программном обеспечении позволяют им в любой момент нанести массированные удары по критически важным объектам российской инфраструктуры».

Рябков также заявил, что российские госструктуры «не имеют и не могут иметь отношения к хакерству» и что Москва это не раз говорила, в том числе на высшем уровне. «Представить себе, что путем хакерских атак и взломов Россия пытается оказывать влияние на какие-то внутренние процессы в тех или иных странах, просто невозможно, - добавил замминистра. - Это противоречит той линии, которую мы проводим - а именно отстаивание принципа суверенитета государств и недопустимость вмешательства во внутренние дела». Доказательств вмешательства России в выборы президента США нет и быть не может, сказал Рябков. Он констатировал, что доводы Москвы, что такие обвинения разрушают «фундамент двусторонних отношений и остатки взаимопонимания между нашими народами», Вашингтон проигнорировал.