Чайка предложил меры по усилению контроля за НКО с иностранным финансированием

Генпрокурор Юрий Чайка предложил наделить Минюст правом проводить внеплановые проверки некоммерческих организаций (НКО), если будет поступать информация о несоблюдении ими запретов и ограничений, установленных законами. Как передает «Интерфакс», он сказал это на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По мнению генпрокурора, «события последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО», а наработанная Генпрокуратурой практика «свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства» об НКО.

По мнению Чайки, также следует установить возможность реализации программ и осуществления зарубежного финансирования сектора НКО в России только через созданные в России структурные подразделения иностранной организации. В законе об НКО, считает он, также следует прописать дополнительные требования к соглашениям и программам российских некоммерческих организаций с иностранным финансированием. «В них должны быть указаны конкретные цели и мероприятия, территория осуществления и их участники», - объяснил генпрокурор.

Чайка также обвинил во вмешательстве в дела России НКО, которые фактически контролируются госдепартаментом США. «Проанализировав результаты деятельности НКО в целом, мы увидели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам», - сказал он.