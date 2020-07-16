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Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Ведомости

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания о параметрах госбюджета на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 гг. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали», ‒ напомнил российский лидер.

Среди эффективных мер президент назвал выплаты семьям с детьми, увеличение размера пособия по безработице, списание налоговых платежей и пр.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 г. ВВП России сократится на 5%, реальные располагаемые доходы ‒ на 3,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных