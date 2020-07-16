Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания о параметрах госбюджета на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 гг. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.