Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму

Сам музыкант не исключал свое участие в выборах. Шнуров говорил, что если он станет депутатом, то «тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой». По его словам, он хотел бы, чтобы экономика России развивалась не только благодаря ресурсам. «Я вам пригожусь... Со мной будет явно веселее», ‒ заявлял Шнуров. 7 июля его избрали одним из сопредседателей партии.