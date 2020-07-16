Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму
Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своих планах в 2021 г. баллотироваться в Госдуму, сообщил телеканал RTVI. О планах музыканта участвовать в выборах ранее рассказал лидер Партии роста Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск.
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал RTVI Шнуров.
Музыкант вступил в Партию роста в феврале этого года. Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму в следующем году. Пресс-секретарь партии заявлял изданию, что этот вопрос пока не рассматривался.
Сам музыкант не исключал свое участие в выборах. Шнуров говорил, что если он станет депутатом, то «тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой». По его словам, он хотел бы, чтобы экономика России развивалась не только благодаря ресурсам. «Я вам пригожусь... Со мной будет явно веселее», ‒ заявлял Шнуров. 7 июля его избрали одним из сопредседателей партии.