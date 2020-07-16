Титов рассказал о планах Шнурова стать депутатом Госдумы

Титов рассказал о планах Шнурова стать депутатом ГосдумыМузыкант будет баллотироваться от Партии роста на выборах в 2021 году
Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров решил в следующем году баллотироваться в Госдуму. Об этом ТАСС рассказал лидер Партии роста Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск.
«На выборы в Госдуму он точно идет», ‒ сказал Титов.
Музыкант вступил в Партию роста в феврале этого года. Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму в следующем году. Пресс-секретарь партии заявлял изданию, что этот вопрос пока не рассматривался.
Сам лидер «Ленинграда» не исключал свое участие в выборах. Шнуров говорил, что если он станет депутатом, то «тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой». По его словам, он хотел бы, чтобы экономика России развивалась не только благодаря ресурсам. «Я вам пригожусь... Со мной будет явно веселее», ‒ заявлял Шнуров.
7 июля Шнурова избрали одним из сопредседателей партии. На ее съезде в этот день были избраны всего 10 сопредседателей. Вместе со Шнуровым ими стали Титов, предприниматель Ксения Безуглова, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.