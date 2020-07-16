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Титов рассказал о планах Шнурова стать депутатом Госдумы

Музыкант будет баллотироваться от Партии роста на выборах в 2021 году
Ирина Чевтаева
TASS

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров решил в следующем году баллотироваться в Госдуму. Об этом ТАСС рассказал лидер Партии роста Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск.

«На выборы в Госдуму он точно идет», ‒ сказал Титов.

Музыкант вступил в Партию роста в феврале этого года. Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму в следующем году. Пресс-секретарь партии заявлял изданию, что этот вопрос пока не рассматривался.

Сам лидер «Ленинграда» не исключал свое участие в выборах. Шнуров говорил, что если он станет депутатом, то «тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой». По его словам, он хотел бы, чтобы экономика России развивалась не только благодаря ресурсам. «Я вам пригожусь... Со мной будет явно веселее», ‒ заявлял Шнуров.

7 июля Шнурова избрали одним из сопредседателей партии. На ее съезде в этот день были избраны всего 10 сопредседателей. Вместе со Шнуровым ими стали Титов, предприниматель Ксения Безуглова, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.

Ранее по теме: Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных