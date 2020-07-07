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Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста, сообщается на сайте организации.

На съезде партии в Москве 7 июля в общей сложности избрали десять сопредседателей. Помимо Шнурова, ими стали основатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи. 

Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 г. «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что он может возглавить список Партии роста на выборах в Госдуму в 2021 г. Пресс-секретарь партии говорил изданию, что пока этот вопрос не обсуждался. Сам Шнуров допускал свое участие в выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных