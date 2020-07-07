Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста, сообщается на сайте организации.
На съезде партии в Москве 7 июля в общей сложности избрали десять сопредседателей. Помимо Шнурова, ими стали основатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.
Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 г. «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что он может возглавить список Партии роста на выборах в Госдуму в 2021 г. Пресс-секретарь партии говорил изданию, что пока этот вопрос не обсуждался. Сам Шнуров допускал свое участие в выборах.