Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Об этом на съезде в Санкт-Петербурге объявил председатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Видеозапись со съезда опубликовало в Telegram-канале издание Znak.com.
Шнуров назвал вступление в Партию роста неожиданным поворотом своей жизни. «Мне кажется, что я вам пригожусь, — отметил музыкант. — По крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее».
Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник, Шнуров может возглавить список Партии роста на выборах в Госдуму в 2021 г. Пресс-секретарь партии сказал изданию, что пока этот вопрос не обсуждался.