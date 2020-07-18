Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации

Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал реформировать мировые организации во имя борьбы с неравенством ‒ оно, по словам генерального секретаря ООН, «начинается сверху».