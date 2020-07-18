Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации
Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал реформировать мировые организации во имя борьбы с неравенством ‒ оно, по словам генерального секретаря ООН, «начинается сверху».
Бреттон-Вудским соглашением были основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Примером сложившейся системы Гуттериш назвал механизмы голосования в Совете Безопасности ООН и в советах финансовых организаций. Пандемия коронавируса, по его словам, «высветила переломы хрупкого скелета, на котором держатся построенные нами общества».
Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок призвал страны G20 увеличить объем средств, выделяемых на гуманитарные цели. На текущий момент ООН заручилась $1,7 млрд, что не адекватно затратам, вызванным распространением коронавируса. Лоукок заявил, что страны G20 должны «нарастить усилия или поплатиться позднее» (цитата по Reuters).