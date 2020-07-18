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Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации

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Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал реформировать мировые организации во имя борьбы с неравенством ‒ оно, по словам генерального секретаря ООН, «начинается сверху».

Бреттон-Вудским соглашением были основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Примером сложившейся системы Гуттериш назвал механизмы голосования в Совете Безопасности ООН и в советах финансовых организаций. Пандемия коронавируса, по его словам, «высветила переломы хрупкого скелета, на котором держатся построенные нами общества».

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок призвал страны G20 увеличить объем средств, выделяемых на гуманитарные цели. На текущий момент ООН заручилась $1,7 млрд, что не адекватно затратам, вызванным распространением коронавируса. Лоукок заявил, что страны G20 должны «нарастить усилия или поплатиться позднее» (цитата по Reuters).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных