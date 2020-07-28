Кремль допустил награждение причастных к подготовке поправок к Конституции
Участников процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, поскольку они активно работали в этом процессе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке и юридической обработке и так далее, может стать поводом поводом для того, чтобы отметить [этих людей] государственными наградами», — сказал Песков. По его словам, в рабочей группе принимали участие представители самых различных профессий, многие из этих людей «не жалели ни сил, ни времени». Это, по мнению пресс-секретаря, может стать основанием для представления к государственным наградам. «Это нормальная практика», — отметил Песков, добавив, что многие регулярно получают госнаграды, в том числе из рук президента.
Ранее РБК со ссылкой на источники в администрации президента и близких к Кремлю сообщил, что Путин наградит и поощрит тех, кто участвовал в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию. В частности, к награды получат чиновники, общественники, артисты, блогеры и члены избиркомов.