Кремль допустил награждение причастных к подготовке поправок к Конституции

«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке и юридической обработке и так далее, может стать поводом поводом для того, чтобы отметить [этих людей] государственными наградами», — сказал Песков. По его словам, в рабочей группе принимали участие представители самых различных профессий, многие из этих людей «не жалели ни сил, ни времени». Это, по мнению пресс-секретаря, может стать основанием для представления к государственным наградам. «Это нормальная практика», — отметил Песков, добавив, что многие регулярно получают госнаграды, в том числе из рук президента.