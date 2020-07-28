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Кремль допустил награждение причастных к подготовке поправок к Конституции

Ведомости

Участников процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, поскольку они активно работали в этом процессе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке и юридической обработке и так далее, может стать поводом поводом для того, чтобы отметить [этих людей] государственными наградами», — сказал Песков. По его словам, в рабочей группе принимали участие представители самых различных профессий, многие из этих людей «не жалели ни сил, ни времени». Это, по мнению пресс-секретаря, может стать основанием для представления к государственным наградам. «Это нормальная практика», — отметил Песков, добавив, что многие регулярно получают госнаграды, в том числе из рук президента.

Ранее РБК со ссылкой на источники в администрации президента и близких к Кремлю сообщил, что Путин наградит и поощрит тех, кто участвовал в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию. В частности, к награды получат чиновники, общественники, артисты, блогеры и члены избиркомов.

Ранее по теме: Сенаторы выявили «беспрецедентную» кампанию против поправок в Конституцию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных