Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.
Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб. За время своей работы на различных должностях в госорганах Арашуков и его отец Рауль приобрели 75 объектов недвижимости, говорится в сообщении. Среди них, например, пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и др.
В мае первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Арашукова. Дело было направлено в суд первой инстанции. Бывшему сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ), еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Он не признает вину. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.