Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб. За время своей работы на различных должностях в госорганах Арашуков и его отец Рауль приобрели 75 объектов недвижимости, говорится в сообщении. Среди них, например, пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и др.