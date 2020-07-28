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Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости

Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.

Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб. За время своей работы на различных должностях в госорганах Арашуков и его отец Рауль приобрели 75 объектов недвижимости, говорится в сообщении. Среди них, например, пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и др.

В мае первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Арашукова. Дело было направлено в суд первой инстанции. Бывшему сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ), еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Он не признает вину. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.

Ранее по теме: Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных