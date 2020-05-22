Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщил «РИА Новости» адвокат Владимир Постанюк. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей.
Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец – бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, дал сыну указание организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.
Экс сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ) еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Он не признает вину.
В декабре 2019 г. против Арашукова-старшего возбудили четыре новых уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищениях около 760 млн руб. со счетов «Газпром газораспределения Ставрополь», а также хищениях почти 16 млн руб. при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе женщины находятся в розыске. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.