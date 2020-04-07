Адвокат сообщил о новых обвинениях против бывшего сенатора Арашукова

В декабре 2019 г. против Арашукова-старшего возбудили четыре новых уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищениях около 760 млн руб. со счетов «Газпром газораспределения Ставрополь», а также хищениях почти 16 млн руб. при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе женщины находятся в розыске. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.