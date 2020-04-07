Адвокат сообщил о новых обвинениях против бывшего сенатора Арашукова
Бывшему сенатору Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трем новым эпизодам, сообщила «РИА Новости» его адвокат Марина Андреева. По ее словам, два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ) и один – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ).
В обоих случаях следствие считает его организатором преступлений, уточнила адвокат. Кроме того, экс-сенатору уточнили обвинение по делу об участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Он не признает вину.
Арашукова задержали 30 января. В тот же день был задержан его отец – бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, дал сыну указание организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.
В декабре 2019 г. против Арашукова-старшего возбудили четыре новых уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищениях около 760 млн руб. со счетов «Газпром газораспределения Ставрополь», а также хищениях почти 16 млн руб. при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе женщины находятся в розыске. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.