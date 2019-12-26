Адвокат сообщил о четырех новых уголовных делах против Арашуковых

По словам Постанюка, эти уголовные дела были возбуждены в октябре 2019 г. При этом Арашуковы до сих пор не были уведомлены об этом. В делах в отношении мамы и сестры экс-сенатора речь идет о хищении денежных средств во время их фиктивного трудоустройства на предприятиях газовой отрасли Ставрополья, сказал он. Другие подробности дел адвокат не сообщил. Защита Рауфа Арашукова Анна Ставицкая рассказала «Интерфаксу», что после возбуждения уголовных дел всей семье пришлось уехать за границу.