Адвокат сообщил о четырех новых уголовных делах против Арашуковых
В отношении членов семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова возбуждены еще четыре новых уголовных дела по статье о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ), сообщил «Ведомостям» адвокат Владимир Постанюк.
По словам Постанюка, эти уголовные дела были возбуждены в октябре 2019 г. При этом Арашуковы до сих пор не были уведомлены об этом. В делах в отношении мамы и сестры экс-сенатора речь идет о хищении денежных средств во время их фиктивного трудоустройства на предприятиях газовой отрасли Ставрополья, сказал он. Другие подробности дел адвокат не сообщил. Защита Рауфа Арашукова Анна Ставицкая рассказала «Интерфаксу», что после возбуждения уголовных дел всей семье пришлось уехать за границу.
Рауфа Арашукова задержали 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину не признает. В тот же день был задержан его отец — бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.