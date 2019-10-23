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Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Артема Шарко.

По словам юриста, родственник экс-сенатора арестован до 22 декабря. Следствие считает Беслана Арашукова соучастником в хищении газа на 30 млрд руб., уточнил адвокат.

Накануне был также задержан заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба — дядя Рауфа Арашукова. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен 25 октября.

Рауф Арашуков был задержан 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину отрицает. В тот же день, 30 января, был задержан и отец Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

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