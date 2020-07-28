Чемезов впервые назвал сумму контракта с Турцией на поставку С-400
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным впервые назвал сумму контракта на поставку зенитно-ракетных комплексы С-400 в Турцию. Она составила $2,5 млрд. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО», — отметил Чемезов, добавив, что сейчас прорабатывается возможность поставки второй партии ЗРК. При этом первая поставка и обязательства по ней были выполнены досрочно, отметил гендиректор «Ростеха».
12 июля Reuters со ссылкой на турецкое минобороны сообщило о начале поставок в Турцию ЗРК С-400.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Не смотря на угрозы, Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией.