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Чемезов впервые назвал сумму контракта с Турцией на поставку С-400

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным впервые назвал сумму контракта на поставку зенитно-ракетных комплексы С-400 в Турцию. Она составила $2,5 млрд. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО», — отметил Чемезов, добавив, что сейчас прорабатывается возможность поставки второй партии ЗРК. При этом первая поставка и обязательства по ней были выполнены досрочно, отметил гендиректор «Ростеха».

12 июля Reuters со ссылкой на турецкое минобороны сообщило о начале поставок в Турцию ЗРК С-400.

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Не смотря на угрозы, Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных