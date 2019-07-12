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Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию

В Турцию начали поставлять зенитно-ракетных комплексы С-400 из России, передает Reuters со ссылкой на турецкое минобороны. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали поставки С-400 на саммите G20. Тогда Эрдоган говорил, что никаких отсрочек не предусмотрено.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

В свою очередь турецкая сторона отмечала, что уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд. Эрдоган обещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок истребителей. Кроме того, Турция сообщала о готовности закупать боевые самолетов у России, если страна лишится американских F-35.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.