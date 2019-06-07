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Reuters сообщил о прекращении обучения турецких пилотов в США из-за покупки у России С-400

Ведомости
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США решили приостановить программу обучения турецких пилотов на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Это решение коснется турецких пилотов и сотрудников ремонтных бригад, которые ожидают командировки в США. Оно не распространяется на тех пилотов, которые уже проходят обучение. Сейчас на авиабазе Люк, штат Аризона, тренируются четыре пилота из Турции, еще двое работают там в качестве инструкторов. Помимо этих шести турецких офицеров на базе также проходят обучение 20 турецких сопровождающих.

В конце мая агентство сообщало о возможном сокращении американской программы по обучению пилотов из Турции, но формально это решение еще не принято. Собеседники агентства допустили, что программа будет действовать по-прежнему, если Турция изменит свои планы.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. В нынешних ценах контракт оценивается в $9 млрд. Передача первого самолета должна была состояться в июне 2019 г., но так и не произошла. Ранее США предупреждали Турцию о возможных санкциях из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

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Бизнес
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США ужесточили санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Ведомости
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Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Под запрет попадает экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.

«Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы», — приводит Reuters слова высокопоставленного представителя администрации США, пояснившего смысл новых санкций. Они должны поставить предотвратить сделки крупных международных компаний с PDVSA.

В ближайшие недели правительство США планирует принять в отношении Венесуэлы новые экономические решения, предупредил собеседник агентства, не уточнив, о чем именно идет речь.

США, как и большинство стран Запада, поддержали лидера оппозиции, спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. О введении санкций в отношении PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum США объявили в январе 2019 г. Активы и интересы компании на $7 млрд были заблокированы, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием их отмены в Вашингтоне назвали уход Мадуро и объявление новых выборов. 

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Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о разногласии в правительстве из-за субсидий для Дальнего Востока

Ведомости
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Сохранение субсидий для Дальнего Востока, которые в 2019 г. превысят 30 млрд руб., стало предметом спора в российском правительстве. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выступает за продление действующего механизма до 2028 г. Об этом он попросил президента Владимира Путина в письме от 26 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. С президентской визой «согласен» письмо было перенаправлено премьеру Дмитрию Медведеву. До сих пор считалось, что схема по выравниванию тарифов в ДФО будет действовать до конца 2019 г.

Система, которую поддерживает Трутнев, предполагает сохранение субсидий для Якутии, Камчатки, Чукотки, а также Магаданской и Сахалинской областей за счет потребителей остальной России. Сейчас субсидии распространяются на крупные промышленные предприятия и бюджетников ДФО. Из письма Трутнева следует, что исключение их из системы субсидирования приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в 17 млрд руб. ежегодно. «Это потребует дополнительных мер поддержки со стороны федерального центра»,— считает вице-премьер. Он утверждает, что для крупных потребителей Дальнего Востока, таких как «Алроса» и «Новатэк», возврат высоких тарифов приведет к ухудшению финансовых показателей реализуемых проектов.

На исключении крупной промышленности и бюджетников из числа получателей субсидий настаивают вице-премьер Дмитрий Козак и Минэнерго, выступающие за снижение нагрузки на оптовый энергорынок. В аппарате Козака рассказали о поручении вице-премьера профильным ведомствам представить согласованные предложения. Собеседник в правительстве напоминает, что по итогам Госсовета в сентябре 2018 г. президент поручил исключить из субсидирования эти категории. Сейчас это поручение находится на исполнении в Белом доме.

Схема по субсидированию Дальнего Востока была введена в 2017 г. Тогда потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов 24 млрд руб., в 2018 г. — 35 млрд руб., на 2019 г. запланировано 32 млрд руб. В «Алроса» рассказали, что, благодаря переходу западного энергорайона Якутии в оптовый энергорынок в начале 2019 г., цена покупки электроэнергии стала ниже субсидируемого тарифа. Но для бюджетников тариф может резко вырасти — с 4,69 до 70 руб., и тогда придется искать способы компенсировать этот роста, в том числе за счет перекрестного субсидирования.

Политика
Новости

Число погибших при крушении катера в Будапеште увеличилось до 19 человек

Ведомости
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Число погибших при затоплении туристического катера на реке Дунай напротив парламента Будапешта увеличилось до 19 человек, передает Associated Press со ссылкой на полицию Венгрии. Спасатели обнаружили тела еще четырех туристов. Пропавшими без вести до сих пор считаются восемь туристов и один член экипажа судна.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал заявил, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. Катер хотят поднять на поверхность воды при помощи плавучего крана.

Прогулочный катер «Русалка» с 33 туристами из Южной Кореи и двумя членами экипажа затонул 29 мая напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. Спасти удалось только семерых. Ранее Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц капитана Viking Sygin.

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Технологии
Новости

«Союзмультфильм» ведет переговоры с Китаем о продаже новых серий «Простоквашино»

Ведомости
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Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с Китаем по поводу продажи первого сезона мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эти летом мультсериал будет представлен на анимационном рынке в китайском городе Анси, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

Новые серии «Возвращения в Простоквашино» студия начала выкладывать весной 2018 г. в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года «Союзмультфильм» запустил официальный канал на YouTube, и теперь новые серии публикуются только на канале.

«Со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание — большее количество серий. Сейчас их 15», — сказала Слащева в кулуарах ПМЭФ. По ее словам, к середине 2020 г. будет произведено еще 30 серий. Иностранные государства готовы купить мультсериал, так как его юмор понятен и проект считается интересным, добавила Слащева.

В августе писатель Эдуард Успенский предоставил «Союзмультфильму» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов.

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Политика
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Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Ведомости
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Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники. По их информации, речь идет о гражданине России Сергее Желтикове, который на тот момент работал в должности вице-консула в российском посольстве в Марселе.

Сотрудники французской разведки вели слежку за Желтиковым и предоставили информацию швейцарским коллегам. Как уточняет газета, россиянин обвиняется швейцарскими судами в том, что он был частью передвижной группы ГРУ, а также поддерживал связь с арестованными в апреле 2018 г. шпионами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцем. Эти двое якобы действовали под дипломатическим прикрытием, будучи членами подразделения 26165 ГРУ, которое Le Monde называет плацдармом военного кибершпионажа — одного из любимых видов оружия Кремля.

По информации спецслужб Швейцарии, Желтиков должен был обеспечить безопасность Серебрякову и Моренецу в Лозанне во время кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство. В 2018 г. Желтиков организовал приезд двух агентов для еще одной операции против федеральной лаборатории в Шпице. По информации издания, сам организатор покинул Францию в октябре 2016 г., вскоре после завершения миссии в Швейцарии.

Российское генконсульство в Марселе назвало публикацию Le Monde «грязной инсинуацией».

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Бизнес
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Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Ведомости
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Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

До конца года добыча будет восстановлена, заявил он. По словам министра, «это ситуация июня месяца».

В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.

В апреле белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. Белоруссия и Россия договорились, что до 10 июня очистят «Дружбу».

Экономика
Новости

РФПИ: иностранные инвесторы заявили Путину о планах участвовать в нацпроектах

Ведомости
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Иностранные инвесторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявили о желании вкладывать средства в российские национальные проекты, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи. По его словам, она прошла «крайне успешно».

Дмитриев уточнил, что инвесторы, с которыми встретился Путин, управляют активами на $15 трлн – это 20% от всех мировых активов. «Эти инвесторы, во-первых, подтвердили заинтересованность инвестировать вместе с РФПИ в национальные проекты в России, многие называли конкретные национальные проекты, такие как "Здравоохранение" и конкретные проекты, которые они планируют реализовывать», – рассказал он. Кроме того, инвесторы поделились с Путиным опытом своих стран, добавил руководитель РФПИ. В частности, собеседники Путина рассказали о развитии технологий, здравоохранения и инфраструктуры в своих странах.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитриев предположил, что первые иностранные инвестиции в нацпроекты будут сделаны уже в 2019 г.: «Дело в том, что по многим нацпроектам еще формируется документация, вопрос, насколько они готовы». Некоторые проекты уже реализуются, отметил руководитель РФПИ, – в частности, строится сеть онкоцентров по всей России.

Нацпроекты в 12 сферах были разработаны для исполнения майского указа президента. Реализовать их планируется до 2024 г.

Технологии
Новости

Жаров анонсировал закон о миллионных штрафах для сайтов перед блокировкой

Ведомости
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В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, который предусматривает введение прогрессивных штрафов для интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Сейчас у ведомства есть только один инструмент для таких случаев – блокировка, отмечает Жаров. Новый законопроект предполагает введение штрафов в несколько миллионов рублей. В частности, это коснется компаний, которые нарушают требование по локализации баз данных российских пользователей в России.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно», – сказал Жаров РБК. По его словам, сам факт нарушения закона и публичная информация о штрафах приводят к колебанию стоимости акций компаний.

В апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на 3000 руб. В Роскомнадзоре заявили, что могут направить социальным сетям новые требования локализовать данные. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.

Политика
Новости

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Ведомости
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Председатель КНР Си Цзиньпинь получил степень почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, передает «Интерфакс».

В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. После мероприятия лидеры России и Китая продолжат общение тет-а-тет в ходе неформального ужина.

В ходе визита в Пекин в апреле Путин также получил диплом почетного доктора университета Цинхуа.

Си Цзиньпин приехал в Россию 5 июня. Он встретился с Путиным и членами российского правительства. 6–7 июня председатель КНР принимает участие в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме.

Политика
Новости

Следователь сообщил о задержании организатора убийства бизнесмена Калмановича

Ведомости
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Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы сообщил следователь, передает «Интерфакс». Его имя он не уточнил.

Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича. Ведомство ходатайствовало об их аресте. Суд продлил срок задержания одного из подозреваемых, сообщил ТАСС.

Калманович был убит в ноябре 2009 г. у Новодевичьего монастыря в Москве. Неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes S500, в котором он находился. При нападении также получил ранее его водитель.

Калманович занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, в 1994 г. стал его гендиректором. Бизнесмен спонсировал московскую и санкт-петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».

Политика
Новости

Мединский похвалил создателей сериала «Чернобыль»

Ведомости
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Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

«Мы думали, что будет хуже», – сказал он, отметив, что «красной клюквы» в сериале нет. Мединский добавил, что пока посмотрел три первые серии сериала.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Мединский рассказал, что смотрел этот сериал вместе с отцом, который участвовал в ликвидации аварии. По словам его отца, «Чернобыль» был снят достаточно близко к правде. При этом министр отметил, что там были и «откровенные передергивания», например про отсутствие дозиметров на атомной станции.

Мединский добавил, что у Министерства культуры в работе есть несколько проектов, связанных с аварией в Чернобыле, в том числе полнометражный фильм и сериал. Их производство началось до выхода американского сериала.

Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он состоит из пяти серий, первая вышла в начале мая.

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