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Reuters сообщил о прекращении обучения турецких пилотов в США из-за покупки у России С-400

США решили приостановить программу обучения турецких пилотов на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Это решение коснется турецких пилотов и сотрудников ремонтных бригад, которые ожидают командировки в США. Оно не распространяется на тех пилотов, которые уже проходят обучение. Сейчас на авиабазе Люк, штат Аризона, тренируются четыре пилота из Турции, еще двое работают там в качестве инструкторов. Помимо этих шести турецких офицеров на базе также проходят обучение 20 турецких сопровождающих.

В конце мая агентство сообщало о возможном сокращении американской программы по обучению пилотов из Турции, но формально это решение еще не принято. Собеседники агентства допустили, что программа будет действовать по-прежнему, если Турция изменит свои планы.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. В нынешних ценах контракт оценивается в $9 млрд. Передача первого самолета должна была состояться в июне 2019 г., но так и не произошла. Ранее США предупреждали Турцию о возможных санкциях из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.