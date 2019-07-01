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Турция рассмотрит закупку истребителей у России в случае отказа США от поставок F-35

Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Издание указывает, что в Турции закупили запчасти к американской военной технике, чтобы не испытывать трудностей в случае введения санкций за закупку российских С-400. Один из собеседников агентства сообщил, что Турция рассмотрит в качестве альтернативы российскую военную технику, в то время как и сама будет заниматься разработкой боевых самолетов и баллистических ракет. Кроме того, указывает издание, власти Турции считают, что российские системы С-400 превосходят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Турецкие СМИ ранее распространили заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором говорилось, что российские ракетные комплексы С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней. На саммите G20 в Осаке Эрдоган встретился с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что в вопросе поставок С-400 нет никаких отсрочек.