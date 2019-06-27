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Турция потребует $1,25 млрд с США в случае срыва поставок американских истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок Турции своих истребителей-бомбардировщиков F-35. «Если они предпримут такой неверный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитраже, мы потребуем, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги», – заявил он в интервью японской газете Nikkei. Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд.

Эрдоган напомнил, что в этой сделке Турция для США является не просто очередным покупателем, а партнером по производству истребителей-бомбардировщиков. По словам главы Турции, в стране производится много деталей для F-35. На саммите G20 Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, напомнил турецкий лидер. «Мы поговорим о поставках американского вооружения и обсудим взаимоотношения двух стран», – добавил он.

По мнению Эрдогана, США юридически не могут ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных С-400, так как сделка с Москвой на сумму $2,5 млрд была заключена до принятия закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 российского производства. В качестве аргумента они приводили то, что российское вооружение не может быть интегрировано в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, членом которого является Турция. Кроме того, США настаивали, что покупка систем С-400 ставит под угрозу поставки Турции истребителей F-35 и, возможно, приведет к санкциям со стороны США.