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Эрдоган назвал срок поставки российских С-400 в Турцию

Турция получит российские зенитные ракетные комплексы С-400 в первой половине июля, пишет Financial Times (FT). Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, 20 июня, на редкой встрече с международными СМИ. Также он выразил уверенность в том, что США не введут санкции против Турции из-за этой сделки.

По словам Эрдогана, турецкие военные силы уже определили, где будут размещены С-400, и около 100 военных прошли обучение для работы с этими комплексами. «Как я уже говорил, для нас и России вопрос с С-400 – решенное дело», – приводит его слова FT.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию, члена НАТО, отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Эрдоган заявил, что обсудит эту проблему с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Японии в конце июня. Эрдоган уверен, что Трамп тоже посчитает санкции «неприемлемыми» и согласится не вводить их. «Не вижу, как они могут быть введены, – утверждает он. – В конце концов, Турция – не просто какая-то страна. Мы являемся стратегическими партнерами уже десятки лет».