Турция впервые за 10 лет переживает рецессию

Прошлогодние ошибки властей отразились на экономике как раз перед выборами

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Валютный кризис 2018 г. стал одной из причин рецессии Murad Sezer / REUTERS

В экономике Турции начался спад в результате прошлогоднего обвала национальной валюты и вызванного им резкого повышения процентных ставок. ВВП сократился на 2,4% в IV квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом, когда он снизился на 1,6%. Таким образом, экономика страны сокращалась два квартала подряд, а это означает техническую рецессию. В годовом выражении ВВП за последние три месяца 2018 г. уменьшился на 3%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение на 2,7%.

Это первая рецессия в стране за последние 10 лет, но произошла она в неподходящий для президента Реджепа Тайипа Эрдогана момент – перед местными выборами 31 марта.