Банк Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых

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Murad Sezer / Reuters

Банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75 до 24% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Аналитики Bloomberg прогнозировали увеличение ставки до 21%. Инвесторы с учетом набирающей обороты инфляции и ослабления турецкой лиры ждали повышения ставки на 3-4 процентных пункта, писали аналитики «Сбербанк CIB»: меньшее повышение может способствовать дальнейшему ослаблению лиры и приостановить сформировавшуюся в последнее время тенденцию к укреплению валют развивающихся рынков.

Рубль отреагировал на объявление турецкого ЦБ ростом: в промежутке между 13.40 и 14.40 доллар подешевел на 31 коп. Однако рубль укреплялся в среду еще с начала торгов: к 15.13 мск доллар упал на 66 коп. до 68,37 руб. к закрытию вторника, евро – на 82 коп. до 79,41 руб.

Турецкий регулятор показал, что готов своевременно ужесточать денежно-кредитную политику, что оказало поддержку турецкой лире, а вслед за ней и другим развивающимся валютам, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. «Это позитивный фактор и для рубля, хотя надо заметить, что рубль сегодня укреплялся еще с открытия торгов», – указывает он. Намного более значимым событием будет заседание ЦБ в эту пятницу, подчеркивает Поддубский. Кроме того, для рубля остаются в силе специфические риски, связанные прежде всего с потенциальными новыми санкциями, напоминает Поддубский.

Рынок госдолга также продолжил укрепляться. Доходность десятилетних бумаг к 14.00 снизилась до 8,8%. Рынок госдолга начал восстанавливаться после заявлений по американским санкциям, отмечает управляющий директор «БКС брокер» Олег Чихладзе: худшие опасения пока не оправдались и цены на ОФЗ начали расти. Новости по турецкой ставке окажут позитивное влияние, но все же это не решающий фактор, считает он.

Турецкая лира из-за ухудшения отношений с США этим летом стала аутсайдером среди валют стран с формирующимися рынками, указывали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию регулятора): за август она упала на 20%, а с начала года — на 40%. Инфляция в Турции на фоне обесценения национальной валюты в ближайшие месяцы может достичь 20%, предупреждает старший экономист ING по Турции Мухаммед Меркан, инфляционные ожидания населения на 12 и 24 месяца вперед достигли максимальных 12,96% и 10,67% соответственно.