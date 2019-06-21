От редакции
Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Гондурас не беспокоит

Как россияне устали от внешней политики

Впервые с 2015 г. доля не интересующихся ей перевалила за 50%

Тематика вопросов прямой линии с Владимиром Путиным подтвердила, что отвлекающий эффект передач федеральных телеканалов об успехах российской внешней политики и разнообразных кризисах в зарубежных странах существенно ослаб, люди в первую очередь интересуются проблемами, которые касаются их непосредственно.

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты свежего опроса об интересе рядовых граждан к внешней политике страны. В первый раз с начала 2015 г., когда этот вопрос был задан впервые, доля не следящих за внешней политикой ненамного превысила долю интересующихся. По сравнению с рекордным показателем января 2016 г. (69%) доля следящих за международными событиями в июне 2019 г. снизилась на 20 п. п. Интерес к внешней политике стал уделом пенсионеров, 67% которых следят за ситуацией в мире (в августе 2018 г. – 68%). Среди молодежи до 30 лет за то же время доля интересующихся внешней политикой снизилась с 39 до 30%, у респондентов 30–45 лет – с 56 до 42%.

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