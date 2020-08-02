Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Митинг в поддержку Тихановской в Минске, по разным оценкам, собрал от 18 000 до 63 000 человек.