Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к национальному собранию и народу республики 4 августа, рассказала агентству «БелТА» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Ранее пресс-служба палаты представителей национального собрания республики анонсировала обращение белорусского лидера 3 августа во Дворце республики в Минске. Позже портал Tut.by со ссылкой на источники писал, что обращение могут перенести на 4 августа. «Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии», ‒ заявила Эйсмонт.
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Митинг в поддержку Тихановской в Минске, по разным оценкам, собрал от 18 000 до 63 000 человек.