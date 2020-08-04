Путин выразил соболезнования президенту Ливана
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи со взрывом в порту ливанской столицы ‒ Бейруте. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и гибелью бывшего премьер-министра Ливана Р. Харири в результате террористического акта в центре ливанской столицы. Решительно осуждая это злодейское преступление, выражаю уверенность, что его устроителям не удастся подорвать внутренний мир и стабильность в дружественном Ливане», ‒ сказал президент.
Президент также выразил соболезнования семье бывшего премьер-министра страны Харири.
Вечером 4 августа в столице Ливана — Бейруте, прогремел мощный взрыв. Официальная причина взрыва пока не названа. По последним данным, погибло не менее 63 человек, пострадали не менее 3000 человек.