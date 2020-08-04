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Путин выразил соболезнования президенту Ливана

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи со взрывом в порту ливанской столицы ‒ Бейруте. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и гибелью бывшего премьер-министра Ливана Р. Харири в результате террористического акта в центре ливанской столицы. Решительно осуждая это злодейское преступление, выражаю уверенность, что его устроителям не удастся подорвать внутренний мир и стабильность в дружественном Ливане», ‒ сказал президент. 

Президент также выразил соболезнования семье бывшего премьер-министра страны Харири.

Вечером 4 августа в столице Ливана — Бейруте, прогремел мощный взрыв. Официальная причина взрыва пока не названа. По последним данным, погибло не менее 63 человек, пострадали не менее 3000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных