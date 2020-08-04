Путин выразил соболезнования президенту Ливана

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и гибелью бывшего премьер-министра Ливана Р. Харири в результате террористического акта в центре ливанской столицы. Решительно осуждая это злодейское преступление, выражаю уверенность, что его устроителям не удастся подорвать внутренний мир и стабильность в дружественном Ливане», ‒ сказал президент.