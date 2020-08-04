В столице Ливана прогремел мощный взрыв

По данным телеканала Al Arabya, в ливанской столице прогремело несколько взрывов. Причины трагедии пока неизвестны, однако удалось установить, что взрыв произошел в складских помещениях бейрутского порта. Как сообщает ливанский телеканал LBC, на складе хранились фейерверки. Другой ливанский телеканал ‒ MTV сообщил о том, что причиной взрыва вряд ли был теракт. Телеканал Al Hadath не исключает, что причиной взрыва был ракетный удар израильских ВВС по складам радикальной исламистской организации «Хезболла». Представитель «Хезболлы» заявил подконтрольному ей телеканалу «Аль-Маядин», что объектов этой группировки на месте взрыва не было.