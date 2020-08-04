В столице Ливана прогремел мощный взрыв

В столице Ливана прогремел мощный взрывПогибло не менее 50 человек
Мощный взрыв прогремел сегодня в Бейруте в районе порта. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, оказались повреждены жилые дома и офисы, а также российское посольство. Минздрав Ливана на данный момент сообщает о 50 погибших и 2750 раненых, передает «РИА Новости». Министр здравоохранения страны сообщил, что госпитали Бейрута переполнены после взрыва.
Среди пострадавших ‒ сотрудница российского посольства. Телеканал LBCI со ссылкой на собственные источники сообщает, что жена и дочь премьер-министра Ливана также пострадали. В результате взрыва пострадал генсек ливанской правой националистической партии «Аль-Катаиб», представляющей интересы христиан-маронитов. Позже телеканал Al Arabyа сообщил, что генсек скончался в больнице.
По данным телеканала Al Arabya, в ливанской столице прогремело несколько взрывов. Причины трагедии пока неизвестны, однако удалось установить, что взрыв произошел в складских помещениях бейрутского порта. Как сообщает ливанский телеканал LBC, на складе хранились фейерверки. Другой ливанский телеканал ‒ MTV сообщил о том, что причиной взрыва вряд ли был теракт. Телеканал Al Hadath не исключает, что причиной взрыва был ракетный удар израильских ВВС по складам радикальной исламистской организации «Хезболла». Представитель «Хезболлы» заявил подконтрольному ей телеканалу «Аль-Маядин», что объектов этой группировки на месте взрыва не было.
Портал Arab News, ссылаясь на очевидцев, говорит о масштабных повреждениях на прилегающих к порту территориях. По его данным, выбиты стекла в домах, находящихся за несколько миль от эпицентра. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что потеряна связь со многими пожарными, задействованными в борьбе с огнем на пострадавшей территории. Аббуд уже сравнил произошедшее в Бейруте со взрывами в Хиросиме и Нагасаки, сообщает ТАСС.
Бывший сотрудник Минобороны России рассказал «Ведомостям», что похожая трагедия была примерно 10 лет назад на Кипре, когда из-за жары и пренебрежения противопожарными правилами произошел взрыв и пожар склада боеприпасов. «Аль-Джазира» со ссылкой на главу общей безопасности Ливана опровергает, что взорвалась пиротехника. Как сообщил глава общей безопасности Ливана, взорвались другие взрывчатые вещества. Министр внутренних дел Ливана Райя-аль-Хасан сообщила, что основная причина взрыва пока неизвестна. Она призвала дождаться итогов расследования.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал произошедшее «большой катастрофой», передает ТАСС. Премьер сообщил, что склад, на котором произошел взрыв, находился там с 2014 г. «Мы раскроем все факты, касающиеся этого опасного склада, который находился там с 2014 г., ответственные за взрыв в Бейруте заплатят сполна», — сказал Диаб. Иорданские сейсмологи сообщили, что взрыв в порту Бейрута был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, передает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин выразил свои соболенования ливанскому президенту, назвав произошедшее террористическим актом. «Решительно осуждая это злодейское преступление, выражаю уверенность, что его устроителям не удастся подорвать внутренний мир и стабильность в дружественном Ливане», — сказал президент.
Президент Израиля выразил свои соболезнования всему ливанскому народу. Страна направит гуманитарную помощь Ливану, которую он запросил у Всемирной организации здравоохранения и Катара, передает ТАСС.