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Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия. Украинский лидер также отметил, что Киев и он лично «крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной».

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», ‒ говорится в заявлении офиса президента Украины.

По словам Зеленского, в таком диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и общество, что протестует. «Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше», ‒ сказал Зеленский.

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9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных