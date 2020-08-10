Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия. Украинский лидер также отметил, что Киев и он лично «крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной».
«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», ‒ говорится в заявлении офиса президента Украины.
По словам Зеленского, в таком диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и общество, что протестует. «Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше», ‒ сказал Зеленский.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек.