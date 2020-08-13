Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.
Помпео отметил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену»,- рассказал госсекретарь. Он отметил, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.
The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения в статье ложью, российский МИД указал на отсутсвие доказательств сговора. Причастность к сговору отрицал и «Талибан». Министр обороны США Марк Эспер сообщал, что у спецслужб нет доказательств сговора.