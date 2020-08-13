Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Помпео отметил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену»,- рассказал госсекретарь. Он отметил, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.