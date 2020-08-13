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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Ведомости

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.

Помпео отметил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену»,- рассказал госсекретарь. Он отметил, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.

The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения в статье ложью, российский МИД указал на отсутсвие доказательств сговора. Причастность к сговору отрицал и «Талибан». Министр обороны США Марк Эспер сообщал, что у спецслужб нет доказательств сговора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных