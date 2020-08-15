Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
«Координационный совет ‒ это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», ‒ указано в сообщении.
В штабе добавили, что они начали прием заявок для вступления в координационный совет, однако строгой процедуры или формы для этого нет.
Вместе с этим в штабе описали «примерный портрет» члена совета: он должен быть гражданином Белоруссии и пользоваться «большим уважением в обществе». Кроме того, потенциальный член совета должен считать, что «при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения» и что из-за этого требуется трансфер власти.
Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.