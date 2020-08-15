Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Вместе с этим в штабе описали «примерный портрет» члена совета: он должен быть гражданином Белоруссии и пользоваться «большим уважением в обществе». Кроме того, потенциальный член совета должен считать, что «при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения» и что из-за этого требуется трансфер власти.