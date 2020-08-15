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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

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Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.

«Координационный совет ‒ это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», ‒ указано в сообщении.

В штабе добавили, что они начали прием заявок для вступления в координационный совет, однако строгой процедуры или формы для этого нет.

Вместе с этим в штабе описали «примерный портрет» члена совета: он должен быть гражданином Белоруссии и пользоваться «большим уважением в обществе». Кроме того, потенциальный член совета должен считать, что «при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения» и что из-за этого требуется трансфер власти.

Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.

Ранее по теме: ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных