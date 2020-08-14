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Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии

По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1%
Артем Гирш
Yekaterina Shtukina / AP

ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%, сообщает портал Tut.by.

В ЦИК добавили, что на выборах проголосовали чуть более 5,8 млн граждан Белоруссии, в том числе порядка 2,8 млн – в ходе предварительного голосования. Лукашенко получил 4,66 млн голосов, Тихановская – 588 000.

Против всех проголосовали 4,59% избирателей, или 267 000 человек. Остальные кандидаты – Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень – получили 1,21%, 1,67% и 1,14% голосов соответственно.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», – указано на сайте ЦИК страны.

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, после них в стране начались массовые протесты. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7000 человек, сотни пострадали, известно об одном погибшем. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов, ЦИК жалобу не принял.

С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7 000 человек, были зафиксированы факты применения насилия к протестующим, а также нападения на силовиков. На фоне протестов ряд европейских стран, а также США, пригрозили Белоруссии санкциями. Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных