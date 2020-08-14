Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии

С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7 000 человек, были зафиксированы факты применения насилия к протестующим, а также нападения на силовиков. На фоне протестов ряд европейских стран, а также США, пригрозили Белоруссии санкциями. Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.