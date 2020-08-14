Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии

Лукашенко победил на выборах президента БелоруссииПо данным ЦИК, за него проголосовали 80,1%
ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%, сообщает портал Tut.by.
В ЦИК добавили, что на выборах проголосовали чуть более 5,8 млн граждан Белоруссии, в том числе порядка 2,8 млн – в ходе предварительного голосования. Лукашенко получил 4,66 млн голосов, Тихановская – 588 000.
Против всех проголосовали 4,59% избирателей, или 267 000 человек. Остальные кандидаты – Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень – получили 1,21%, 1,67% и 1,14% голосов соответственно.
«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», – указано на сайте ЦИК страны.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, после них в стране начались массовые протесты. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7000 человек, сотни пострадали, известно об одном погибшем. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов, ЦИК жалобу не принял.
С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7 000 человек, были зафиксированы факты применения насилия к протестующим, а также нападения на силовиков. На фоне протестов ряд европейских стран, а также США, пригрозили Белоруссии санкциями. Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.