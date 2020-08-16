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Минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у границы с Литвой

Ведомости

Вооруженные силы Белоруссии проведут тактические учения, они пройдут с 17 по 20 августа в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе учений подразделения зенитных ракетных войск и артиллерии «выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство». Кроме того, военные проведут плановые занятия по боевой подготовке со стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы. Возле границы с Литвой также пройдут танковые учения.

На проправительственном митинге 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли, писали «РИА Новости». С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1%.

Ранее по теме: «Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных