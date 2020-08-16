Минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у границы с Литвой

В сообщении говорится, что в ходе учений подразделения зенитных ракетных войск и артиллерии «выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство». Кроме того, военные проведут плановые занятия по боевой подготовке со стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы. Возле границы с Литвой также пройдут танковые учения.