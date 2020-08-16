Минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у границы с Литвой
Вооруженные силы Белоруссии проведут тактические учения, они пройдут с 17 по 20 августа в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы, говорится в сообщении ведомства.
В сообщении говорится, что в ходе учений подразделения зенитных ракетных войск и артиллерии «выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство». Кроме того, военные проведут плановые занятия по боевой подготовке со стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы. Возле границы с Литвой также пройдут танковые учения.
На проправительственном митинге 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли, писали «РИА Новости». С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1%.