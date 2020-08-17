Правительство Белоруссии сложило полномочия
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко, соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
«Совет министров республики Беларусь постановляет: 1.Cложить полномочия правительства республики Беларусь перед вновь избранным президентом республики Беларусь», – говорится в документе.
В связи с этим премьер-министру и его заместителям, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до формирования президентом нового состава Совета министров, говорится в указе президента от 15 августа.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.