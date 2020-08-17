Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», – цитирует Лукашенко агентство.