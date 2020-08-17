Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», – цитирует Лукашенко агентство.
Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. По окончательным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.