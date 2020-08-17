Лукашенко рассказал о целях внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Внешние игроки «спровоцировали обстановку» в Белоруссии, чтобы та оттянула войска от границ и задействовала их в решении внутренних вопросов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления перед коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сообщает «Sputnik Беларусь».
«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия», – сказал Лукашенко.
Лукашенко добавил, что он и президент России Владимир Путин «одного мнения» относительно событий в Белоруссии, что «заварушка эта – не напрасно». Также Лукашенко обвинил противников власти в том, что они «отравили людей соцсетями», внушая им, что власть в Белоруссии пала.
«Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», – подчеркнул Лукашенко.
До этого Лукашенко заявил, что повторных президентских выборов в Белоруссии не будет и что в стране готовится конституционная реформа, которая предполагает в том числе перераспределение властных полномочий.
Ранее в августе официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ряд иностранных государств вмешиваются в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.