Лукашенко рассказал о целях внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Лукашенко добавил, что он и президент России Владимир Путин «одного мнения» относительно событий в Белоруссии, что «заварушка эта – не напрасно». Также Лукашенко обвинил противников власти в том, что они «отравили людей соцсетями», внушая им, что власть в Белоруссии пала.