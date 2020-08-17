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Зеленский заявил о возможном влиянии ситуации в Белоруссии на Украину

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Ситуация в связи с политическим кризисом в Белоруссии может повлиять на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями разведывательных органов и силовых структур по ситуации в Белоруссии.

В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий, говорится в сообщении офиса Зеленского. Кроме того, во время встречи был «проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации», говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи Зеленского с руководством разведок, силовых ведомств и главами регионов Украины.

На совещании также были проанализированы все возможные сценарии развития «внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов».

14 августа Зеленский призвал в Facebook народ Белоруссии к мирному решению внутриполитического кризиса. 15 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украинского радио» заявил, что Зеленский не приедет в Минск по приглашению действующего белорусского президента Александра Лукашенко до стабилизации ситуации в стране.

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С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовый протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных