Зеленский заявил о возможном влиянии ситуации в Белоруссии на Украину
Ситуация в связи с политическим кризисом в Белоруссии может повлиять на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями разведывательных органов и силовых структур по ситуации в Белоруссии.
В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий, говорится в сообщении офиса Зеленского. Кроме того, во время встречи был «проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации», говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи Зеленского с руководством разведок, силовых ведомств и главами регионов Украины.
На совещании также были проанализированы все возможные сценарии развития «внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов».
14 августа Зеленский призвал в Facebook народ Белоруссии к мирному решению внутриполитического кризиса. 15 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украинского радио» заявил, что Зеленский не приедет в Минск по приглашению действующего белорусского президента Александра Лукашенко до стабилизации ситуации в стране.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовый протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях.