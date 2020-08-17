Зеленский заявил о возможном влиянии ситуации в Белоруссии на Украину

В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий, говорится в сообщении офиса Зеленского. Кроме того, во время встречи был «проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации», говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи Зеленского с руководством разведок, силовых ведомств и главами регионов Украины.