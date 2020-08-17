Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

</div> </div></div> <div id="adfox" unit="[object Object]" class="adfox adfox--articles-native-roll" style="display:none;"></div> <!----></div> <!----></div> <footer class="article__footer"><!----> <div class="article-discuss"><button class="salmon-button"><span class="salmon-button__icon"><svg version="1.1" viewBox="0 0 20 20" class="svg-icon svg-fill" style="width:20px;height:20px;"><g _fill="#000"><path fill="white" stroke="none" pid="0" d="M8 12a1 1 0 100-2 1 1 0 000 2zm-2.5-1a1 1 0 11-2 0 1 1 0 012 0zm6 1a1 1 0 100-2 1 1 0 000 2z"></path><path fill="white" stroke="none" pid="1" clip-rule="evenodd" d="M16 13h4V1H4v4H0v12h5l3 3 3-3h5zm0-8H5.5V2.5h13v9H16zM8 17.879L5.621 15.5H1.5v-9h13v9h-4.121z" fill-rule="evenodd"></path></g></svg></span> <span class="salmon-button__title"> <span>Обсудить</span> <!----></span> <div class="salmon-button__loader" style="display:none;"><div class="salmon-button__loader-dot"></div> <div class="salmon-button__loader-dot"></div> <div class="salmon-button__loader-dot"></div></div></button></div> <!----> <div class="article-recommendation article__recommendation"><!----></div> <div class="subscription-email --theme-article"><h2 class="subscription-email__title">Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту</h2> <div class="subscription-email__button">Я хочу подписаться</div></div></footer></div> <aside class="article__sidebar"><div class="carousel-wrapper"><!----></div> <div class="article__sticky"><!----> <div class="adfox--300x600"><div class="banner"><!----></div></div></div></aside></div> <div class="article__metrics"><div><div class="traffic-zen"><div class="traffic-zen__widget zen"></div> <a href="/subscription/subscription/adblock?utm_source=vedomosti&utm_medium=dzen_smi2&utm_campaign=adblock&utm_content=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D0%B5" class="hide-offer"><svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="hide-offer__eye svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="#4f99af" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.964 17.976L2.47 20.47l1.06 1.06 2.8-2.799c6.241 2.97 14.553.726 17.67-6.73-1.107-2.65-2.87-4.643-4.964-5.976L21.53 3.53l-1.06-1.06-2.8 2.8C11.428 2.298 3.116 4.541 0 12c1.107 2.65 2.87 4.642 4.964 5.976zm1.093-1.094C4.24 15.8 2.681 14.172 1.643 12c2.848-5.952 9.597-7.816 14.89-5.593l-1.568 1.567a5 5 0 00-6.992 6.992l-1.916 1.916zm1.41.712c5.292 2.222 12.041.357 14.89-5.594-1.039-2.171-2.597-3.799-4.415-4.882l-1.916 1.917a5 5 0 01-6.992 6.992l-1.567 1.567zm2.646-2.646a3.5 3.5 0 004.835-4.835l-4.835 4.835zm3.774-5.896a3.5 3.5 0 00-4.835 4.835l4.835-4.835z" _fill="#000"></path></svg> <span class="hide-offer__question">Отвлекает реклама? </span> <span class="hide-offer__accent">Подпишитесь, </span> чтобы скрыть её <svg version="1.1" viewBox="0 0 20 8" class="hide-offer__arrow svg-icon svg-fill" style="width:20px;height:8px;"><path fill="#4f99af" stroke="none" pid="0" d="M17.103 3.25L14.97 1.116l1.06-1.06L19.975 4 16.03 7.945l-1.06-1.06 2.134-2.135H0v-1.5h17.103z" _fill="#000"></path></svg></a></div></div></div></article> <div class="the-loader"><div class="loader the-loader__icon"><div class="loader__lines"></div> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19" height="24" fill="currentColor" class="loader__letter"><path fill-rule="evenodd" d="M8.306 10.579V1.166h1.228c.617 0 1.751-.185 1.751 2.758v3.725c0 2.348-.926 2.93-1.788 2.93H8.306zM1.77 22.352L0 22.339v1.138h10.542c4.558 0 7.873-2.294 7.873-6.892 0-3.188-3.246-5.231-5.98-5.182v-.336c3.168-.412 4.771-2.715 4.771-5.853 0-3.16-2.9-5.211-6.759-5.211L0 0v1.177l1.769-.019.001 21.194zm6.536-.004L8.288 11.75l1.209-.025c.997 0 2.374.738 2.374 2.817v4.917c0 2.957-1.72 2.889-2.337 2.889H8.306z"></path></svg></div></div> <script type="application/ld+json">{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "name": "Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции", "headline": "Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции", "url": "https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/08/17/836897-lukashenko-dopustil-perevibori", "articleSection": "Политика", "datePublished": "2020-08-17T17:29:09+03:00", "dateModified": "2020-08-17T17:29:09+03:00", "author": [ {} ], "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/08/17/836897-lukashenko-dopustil-perevibori" }, "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://cdn5.vedomosti.ru/image/2020/6e/11c5lz/original-1ce1.jpg", "width": 1024, "height": 576 }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Ведомости", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://cdn5.vedomosti.ru/image/2016/logo1.png", "width": 248, "height": 60 } } }</script> <!----></div> <footer class="the-footer"><div class="the-footer__top"></div> <div class="the-footer__container"><div class="the-footer__links"><div class="the-footer__nav"><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/subscription" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Подписка</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/prices" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Реклама</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/companies" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Справочник компаний</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://20.vedomosti.ru/" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Об издании</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/editorial" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Редакция</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/management" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Менеджмент</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/archive" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Архив</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><div class="the-footer__nav-link">Обратная связь</div></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://vedomosti.zendesk.com/hc/ru" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Справочный центр</a></li></ul></div> <div class="the-footer__nav"><h2 class="the-footer__projects-title">Наши проекты</h2> <ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://hbr-russia.ru/?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=menu&utm_campaign=footer" target="_blank" class="the-footer__nav-link">HBR Россия</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://kp.vedomosti.ru/?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=menu&utm_campaign=footer" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Как потратить</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/partner?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=menu&utm_campaign=footer" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Ведомости&</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/rubrics/career" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Карьера</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://events.vedomosti.ru/?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=footer&utm_campaign=footer" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Конференции</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://praktika.vedomosti.ru/?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=footer&utm_campaign=footer" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Практика</a></li></ul></div></div> <div class="the-footer__blocks"><div class="the-footer__contacts"><h2 class="the-footer__contacts-title">Контакты</h2> <div class="the-footer__contacts-address">127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1</div> <div class="the-footer__contacts-maps"><span>На карте</span> <a href="https://goo.gl/maps/6iRTB366prJwuK26A" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"><img alt="иконка Google" src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/img/de4d902.svg"></a> <a href="https://yandex.ru/maps/-/CGBdYMJo" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"><img alt="иконка Яндекс" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4IiBoZWlnaHQ9IjE1IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgOCAxNSIgZmlsbD0ibm9uZSI+CiAgPHBhdGggZmlsbC1ydWxlPSJldmVub2RkIiBjbGlwLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiIGQ9Ik02LjI1MDA4IDEuMzYzNjJINS4zMTgyMkMzLjkwOTE0IDEuMzYzNjIgMi41NDUzOSAyLjIyMzc5IDIuNTQ1MzkgNC43MjAyM0MyLjU0NTM5IDcuMTMyODcgMy43OTU0OCA3LjkwOTEgNS4zMTgyMiA3LjkwOTFINi4yNTAwOFYxLjM2MzYyWk00Ljc5NTU0IDkuMjUxODdMMi4wMjI3IDE1SDBMMy4wNDU0OCA4Ljg1MzA3QzEuNjEzNjcgOC4xODE3NSAwLjY1OTA3OCA2Ljk2NSAwLjY1OTA3OCA0LjcyMDIzQzAuNjU5MDc4IDEuNTczNDUgMi44MTgxNiAwIDUuMzg2NDIgMEg4VjE1SDYuMjUwMDhWOS4yNTE4N0g0Ljc5NTU0WiIgZmlsbD0iI0RBMzMzMiIvPgo8L3N2Zz4K"></a></div> <div class="the-footer__contacts-numbers"><a href="tel:+74959563458">+7 495 956-34-58</a>, <a href="tel:+74959560716">+7 495 956-07-16</a></div> <a href="mailto:info@vedomosti.ru" class="the-footer__contacts-email">info@vedomosti.ru</a></div> <div class="subscription-email the-footer__subscription-email --theme-footer"><h2 class="subscription-email__title">Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту</h2> <div class="subscription-email__button">Я хочу подписаться</div></div></div> <div class="the-footer__social"><div class="social-icons the-footer__social-links"><a href="https://www.facebook.com/vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Facebook</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M13.78 15.188V20h2.193v-4.813h1.634l.31-1.99h-1.944v-1.292c0-.545.271-1.076 1.143-1.076H18V9.134S17.197 9 16.43 9c-1.602 0-2.65.953-2.65 2.68v1.517H12v1.99h1.78z" _fill="#4F99AF"></path></svg></a><a href="https://twitter.com/vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Twitter</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M13.38 19.535c4.057 0 6.276-3.36 6.276-6.276 0-.095 0-.19-.006-.285a4.487 4.487 0 001.1-1.141c-.402.178-.83.295-1.267.347.46-.276.805-.71.97-1.22a4.418 4.418 0 01-1.4.535 2.208 2.208 0 00-3.76 2.012 6.264 6.264 0 01-4.545-2.305 2.208 2.208 0 00.683 2.945 2.19 2.19 0 01-1.001-.276v.027a2.206 2.206 0 001.77 2.163 2.202 2.202 0 01-.996.037 2.208 2.208 0 002.06 1.532 4.426 4.426 0 01-3.264.914 6.244 6.244 0 003.38.99" _fill="#4F99AF"></path></svg></a><a href="https://vk.com/vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Vk</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M20.267 12.015c.427 0 .504.264.408.576-.18.85-1.897 3.34-1.883 3.34-.151.254-.207.368 0 .652.152.212.648.652.979 1.049.606.71 1.074 1.305 1.198 1.716.11.412-.082.624-.496.624h-1.419c-.537 0-.703-.454-1.667-1.446-.84-.837-1.145-.931-1.358-.949-.214-.018-.434.07-.434.495v1.319c0 .721-.571.63-1.02.567-4.49-.637-6.236-5.52-6.56-7.47-.042-.247-.026-.509.456-.487h1.433c.359 0 .522.148.634.568.655 2.446 1.779 3.838 2.3 3.838.084 0 .3.024.318-.477v-2.156c0-1.148-.565-1.078-.565-1.432 0-.17.138-.34.359-.34h2.232c.413 0 .413.17.413.538v2.908c0 .33.136.392.248.392.141 0 .303-.08.634-.42 1.02-1.178 1.75-2.993 1.75-2.993.097-.213.262-.412.62-.412h1.42z" _fill="#4F99AF"></path></svg></a><a href="https://t.me/vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Telegram</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M13.694 16.083c-.77.76-.463 1.036 0 1.361a89.272 89.272 0 003.222 2.185c1.395.906 1.637-.1 1.717-.358.19-.613 1.217-6.979 1.33-7.974.082-.737.03-1.028-.178-1.195-.27-.215-.814-.056-1.388.167-.825.32-8.798 3.711-9.805 4.16-.953.425-.536.784-.253.928.253.13 1.297.464 1.546.528 1.275.325 1.66.062 2.194-.247.77-.445 4.26-2.85 4.432-2.962.172-.112.368-.237.5-.11.13.126-.01.302-.118.411-1.035 1.057-2.43 2.345-3.2 3.106z" _fill="#4F99AF"></path></svg></a><a href="https://www.instagram.com/vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Instagram</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M18.199 12.514a.718.718 0 10.001-1.436.718.718 0 00-.001 1.436z" _fill="#4F99AF"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.996 11.91a3.086 3.086 0 00-2.847 1.899 3.071 3.071 0 00.668 3.352 3.083 3.083 0 005.26-2.175 3.072 3.072 0 00-1.902-2.842 3.086 3.086 0 00-1.18-.234zm0 5.074a2.004 2.004 0 01-1.85-1.234 1.995 1.995 0 011.46-2.724 2.004 2.004 0 012.391 1.96 1.996 1.996 0 01-2.001 1.998z" _fill="#4F99AF"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.991 10.007c.303.301.538.662.692 1.06.178.472.273.97.28 1.475.037.636.037.843.037 2.468s-.008 1.828-.037 2.468c-.01.497-.105.99-.28 1.455a3.064 3.064 0 01-1.753 1.75 4.41 4.41 0 01-1.458.28C16.835 21 16.628 21 15 21c-1.628 0-1.83-.008-2.472-.037a4.409 4.409 0 01-1.458-.3 3.068 3.068 0 01-1.753-1.75 4.39 4.39 0 01-.28-1.455C9 16.822 9 16.615 9 14.99s.008-1.828.037-2.468c.01-.498.105-.99.28-1.455a3.062 3.062 0 011.753-1.75 4.41 4.41 0 011.458-.28C13.165 9 13.372 9 15 9c1.628 0 1.83.008 2.472.036.498.01.991.105 1.458.28.398.154.76.39 1.061.69zm-.327 8.525c.134-.36.204-.74.207-1.123h.009c.028-.636.028-.81.028-2.431 0-1.619-.008-1.8-.036-2.43v-.002a3.31 3.31 0 00-.208-1.11 1.985 1.985 0 00-1.14-1.14 3.322 3.322 0 00-1.113-.206c-.645-.036-.812-.036-2.435-.036-1.622 0-1.802.008-2.433.036h-.003c-.38.005-.756.075-1.112.207a1.985 1.985 0 00-1.145 1.139 3.31 3.31 0 00-.207 1.122c-.037.645-.037.81-.037 2.432 0 1.619.008 1.799.037 2.429v.003c.005.379.075.754.207 1.11a1.981 1.981 0 001.145 1.139c.356.132.732.201 1.112.206.645.037.812.037 2.436.037 1.621 0 1.802-.008 2.433-.037h.002c.38-.005.756-.074 1.113-.206a1.989 1.989 0 001.14-1.14z" _fill="#4F99AF"></path></svg></a><a href="https://flipboard.com/@vedomosti" target="_blank" rel="noreferer noopener nofollow" class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Flipboard</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 10v11h3.67v-3.687h3.669v-3.645H21V10H10z" _fill="#4F99AF"></path></svg></a></div> <div class="the-footer__apps"><span class="the-footer__apps-title">Мобильное приложение</span> <a href="https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/530771295562927660" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="the-footer__apps-link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 100 30" class="svg-icon svg-fill" style="width:auto;height:100%;"><linearGradient id="svgicon_google-play_b" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="16.22" x2="3.17" y1="6.22" y2="19.302"><stop offset="0" stop-color="#00a0ff"></stop><stop offset=".007" stop-color="#00a1ff"></stop><stop offset=".26" stop-color="#00beff"></stop><stop offset=".512" stop-color="#00d2ff"></stop><stop offset=".76" stop-color="#00dfff"></stop><stop offset="1" stop-color="#00e3ff"></stop></linearGradient><linearGradient id="svgicon_google-play_c" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="25.601" x2="6.739" y1="15.001" y2="15.001"><stop offset="0" stop-color="#ffe000"></stop><stop offset=".409" stop-color="#ffbd00"></stop><stop offset=".775" stop-color="orange"></stop><stop offset="1" stop-color="#ff9c00"></stop></linearGradient><linearGradient id="svgicon_google-play_d" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="18.58" x2=".883" y1="16.785" y2="34.526"><stop offset="0" stop-color="#ff3a44"></stop><stop offset="1" stop-color="#c31162"></stop></linearGradient><linearGradient id="svgicon_google-play_e" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="4.915" x2="12.817" y1="-.415" y2="7.507"><stop offset="0" stop-color="#32a071"></stop><stop offset=".069" stop-color="#2da771"></stop><stop offset=".476" stop-color="#15cf74"></stop><stop offset=".801" stop-color="#06e775"></stop><stop offset="1" stop-color="#00f076"></stop></linearGradient><clipPath id="svgicon_google-play_a"><path pid="0" d="M7 5h18v20H7z"></path></clipPath><path pid="1" d="M0 5.856c0-2.05 0-3.075.399-3.858a3.66 3.66 0 011.6-1.6C2.78 0 3.805 0 5.855 0h88.288c2.05 0 3.075 0 3.858.399a3.66 3.66 0 011.6 1.6c.398.782.398 1.807.398 3.857v18.288c0 2.05 0 3.075-.399 3.858a3.66 3.66 0 01-1.6 1.6c-.78.398-1.805.398-3.855.398H5.856c-2.05 0-3.075 0-3.858-.399a3.66 3.66 0 01-1.6-1.6C0 27.22 0 26.195 0 24.145z" fill="#000"></path><path pid="2" d="M51.135 17.315c-1.749 0-3.173 1.26-3.173 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.173 2.997 1.747 0 3.172-1.271 3.172-2.997 0-1.737-1.424-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.958 0-1.784-.75-1.784-1.817 0-1.078.826-1.816 1.784-1.816.957 0 1.783.738 1.783 1.816 0 1.067-.826 1.817-1.783 1.817zm-6.922-4.814c-1.748 0-3.172 1.26-3.172 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.172 2.997 1.748 0 3.173-1.271 3.173-2.997 0-1.737-1.425-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.957 0-1.783-.75-1.783-1.817 0-1.078.826-1.816 1.783-1.816s1.784.738 1.784 1.816c0 1.067-.826 1.817-1.784 1.817zm-8.232-3.894v1.271h3.208c-.096.715-.347 1.238-.73 1.6-.467.444-1.197.932-2.478.932-1.976 0-3.52-1.51-3.52-3.383s1.544-3.383 3.52-3.383c1.065 0 1.843.397 2.418.908l.946-.897C38.543 14.556 37.477 14 35.98 14 33.275 14 31 16.089 31 18.655c0 2.566 2.275 4.655 4.98 4.655 1.461 0 2.563-.455 3.425-1.306.886-.84 1.161-2.02 1.161-2.975 0-.295-.024-.567-.072-.794zm33.67.987c-.264-.67-1.066-1.907-2.706-1.907-1.628 0-2.981 1.215-2.981 2.997 0 1.68 1.34 2.998 3.137 2.998a3.18 3.18 0 002.633-1.329l-1.077-.681c-.36.5-.85.829-1.556.829-.707 0-1.21-.307-1.533-.908l4.226-1.658zm-4.31 1c-.036-1.158.945-1.749 1.652-1.749.55 0 1.018.261 1.173.636zm-3.436 2.906h1.388v-8.81h-1.388zm-2.275-5.143h-.048c-.311-.352-.91-.67-1.664-.67-1.58 0-3.03 1.317-3.03 3.009 0 1.68 1.45 2.986 3.03 2.986.754 0 1.353-.318 1.664-.682h.048v.432c0 1.146-.647 1.76-1.688 1.76-.85 0-1.377-.58-1.593-1.068l-1.209.477A3.01 3.01 0 0057.942 26c1.628 0 3.005-.908 3.005-3.122v-5.381H59.63zm-1.592 4.144c-.958 0-1.76-.76-1.76-1.805 0-1.056.802-1.828 1.76-1.828.945 0 1.688.772 1.688 1.828 0 1.044-.743 1.805-1.688 1.805zm18.118-7.81h-3.323v8.809h1.387V19.79h1.936c1.537 0 3.048-1.055 3.048-2.736s-1.511-2.736-3.048-2.736zm.036 4.245H74.22v-3.02h1.972c1.037 0 1.625.814 1.625 1.51 0 .683-.588 1.51-1.625 1.51zm8.57-1.265c-1.005 0-2.045.42-2.475 1.349l1.231.487c.263-.487.753-.646 1.267-.646.717 0 1.446.408 1.458 1.133v.09a3.198 3.198 0 00-1.446-.34c-1.327 0-2.677.692-2.677 1.984 0 1.179 1.087 1.938 2.306 1.938.933 0 1.447-.396 1.77-.861h.047v.68h1.339v-3.377c0-1.565-1.231-2.437-2.82-2.437zm-.168 4.828c-.454 0-1.088-.215-1.088-.748 0-.68.79-.94 1.47-.94.61 0 .897.124 1.267.294-.107.816-.848 1.394-1.65 1.394zm7.864-4.635l-1.59 3.819h-.047l-1.65-3.82h-1.493l2.474 5.339-1.41 2.97h1.445L94 17.491zm-12.49 5.636h1.387v-8.81h-1.386z" fill="#fff"></path><g clip-path="url(#svgicon_google-play_a)"><path pid="3" d="M7.36 5.309c-.226.24-.36.61-.36 1.092v17.197c0 .482.134.854.36 1.093l.058.056 9.658-9.634v-.227L7.418 5.252z" fill="url(#svgicon_google-play_b)"></path><path pid="4" d="M20.295 18.326l-3.219-3.212v-.228l3.22-3.211.073.041 3.814 2.162c1.09.617 1.09 1.627 0 2.245l-3.814 2.162z" fill="url(#svgicon_google-play_c)"></path><path pid="5" d="M20.369 18.284L17.076 15l-9.715 9.691c.359.38.952.426 1.62.048z" fill="url(#svgicon_google-play_d)"></path><path pid="6" d="M20.369 11.716L8.98 5.26c-.668-.378-1.261-.331-1.62.048L17.076 15z" fill="url(#svgicon_google-play_e)"></path><g fill="#000"><path pid="7" d="M20.296 18.212L8.981 24.625c-.633.36-1.2.335-1.562.009l-.058.058.058.056c.363.326.929.35 1.562-.009l11.388-6.454z" opacity=".2"></path><path pid="8" d="M7.36 24.578c-.226-.239-.36-.61-.36-1.092v.113c0 .482.134.853.36 1.093l.059-.058zm16.823-8.568l-3.887 2.202.073.073 3.814-2.162c.544-.309.817-.716.817-1.123-.046.369-.323.73-.817 1.01z" opacity=".12"></path></g><path pid="9" d="M8.98 5.375l15.203 8.616c.494.28.771.64.817 1.009 0-.407-.272-.814-.817-1.123L8.98 5.262C7.89 4.644 7 5.157 7 6.402v.114c0-1.245.891-1.758 1.98-1.14z" fill="#fff" opacity=".25"></path></g><g fill="#fff"><path pid="10" d="M33.651 5c-.733 0-1.36.239-1.876.717A2.337 2.337 0 0031 7.5c0 .707.259 1.304.775 1.783.515.478 1.143.717 1.876.717.763 0 1.391-.234 1.874-.709.43-.402.64-.94.64-1.604 0-.118-.012-.24-.036-.365l-.016-.08h-2.562v.748h1.772c-.048.328-.173.58-.369.764-.346.324-.778.487-1.303.487-.492 0-.915-.161-1.274-.485-.355-.32-.534-.736-.534-1.256s.18-.935.535-1.255a1.833 1.833 0 011.273-.485c.548 0 .966.173 1.27.513l.068.076.576-.54-.063-.069a2.128 2.128 0 00-.805-.54 2.784 2.784 0 00-1.046-.2z"></path><path pid="11" clip-rule="evenodd" d="M55.704 5c-.743 0-1.369.241-1.87.725A2.37 2.37 0 0053.08 7.5c0 .698.25 1.292.753 1.775.501.484 1.127.725 1.87.725.742 0 1.368-.241 1.87-.725a2.373 2.373 0 00.754-1.775c0-.694-.253-1.286-.757-1.771C57.066 5.243 56.442 5 55.704 5zm-1.265 1.25c.344-.327.763-.49 1.265-.49s.92.163 1.265.49c.342.325.515.739.515 1.25s-.173.926-.515 1.251c-.344.327-.764.49-1.265.49s-.921-.163-1.265-.49c-.342-.325-.516-.74-.516-1.25 0-.512.174-.927.516-1.251z" fill-rule="evenodd"></path><path pid="12" d="M39.938 5.103H36.87v4.795h3.067v-.76H37.7V7.875h2.017v-.747H37.7V5.863h2.237zm4.032 0h-3.573v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm3.074 0h-.83v4.795h.83zm4.171 0h-3.574v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm8.721 0h-.922v4.795h.83V6.935l-.018-.586 2.362 3.549H63V5.103h-.83v2.79l.017.586z"></path></g></svg></a> <a href="https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/314598512224395265" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="the-footer__apps-link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 100 30" class="svg-icon svg-fill" style="width:auto;height:100%;"><rect pid="0" width="100" height="30" rx="3.66" fill="#000"></rect><path pid="1" d="M20.364 15.104c-.023-2.4 2.034-3.568 2.128-3.622-1.165-1.641-2.97-1.865-3.604-1.883-1.517-.154-2.988.877-3.76.877-.788 0-1.977-.862-3.26-.837-1.649.025-3.192.947-4.038 2.38-1.747 2.922-.444 7.216 1.229 9.577.837 1.158 1.816 2.448 3.096 2.403 1.253-.05 1.72-.771 3.232-.771 1.498 0 1.937.77 3.243.742 1.344-.02 2.19-1.162 2.999-2.33.967-1.324 1.356-2.63 1.371-2.698-.03-.01-2.61-.962-2.636-3.838zm-2.467-7.059c.674-.814 1.135-1.921 1.007-3.045-.975.042-2.195.652-2.897 1.448-.621.701-1.177 1.851-1.033 2.933 1.095.079 2.22-.534 2.923-1.336zm20.84 15.048h-1.766l-.967-2.922H32.64l-.922 2.922H30l3.332-9.946h2.058l3.347 9.946zm-3.025-4.147l-.875-2.597c-.092-.265-.267-.89-.522-1.874h-.03a76.39 76.39 0 01-.492 1.874l-.86 2.597h2.779zm11.578.473c0 1.22-.345 2.183-1.035 2.891-.617.63-1.385.945-2.3.945-.988 0-1.699-.339-2.13-1.018V26h-1.659v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.093 1.137h.03c.554-.857 1.393-1.285 2.519-1.285.88 0 1.615.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.358-.471-.84-.708-1.443-.708-.41 0-.781.132-1.113.391a1.81 1.81 0 00-.653 1.026 2 2 0 00-.076.485v1.197c0 .52.166.96.499 1.32.333.36.765.54 1.297.54.624 0 1.11-.233 1.458-.694.348-.462.522-1.072.522-1.83zm10.272-.058c0 1.22-.344 2.183-1.034 2.891-.618.63-1.385.945-2.3.945-.99 0-1.7-.339-2.132-1.018V26h-1.658v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.092 1.137h.032c.552-.857 1.39-1.285 2.518-1.285.879 0 1.614.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.359-.471-.839-.708-1.442-.708-.41 0-.78.132-1.115.391-.332.262-.55.603-.651 1.026a2.05 2.05 0 00-.078.485v1.197c0 .52.167.96.498 1.32.333.359.766.54 1.3.54.624 0 1.11-.233 1.457-.694.348-.462.523-1.072.523-1.83zm11.287.826c0 .847-.308 1.535-.92 2.066-.674.58-1.614.87-2.82.87-1.113 0-2.006-.206-2.68-.619l.384-1.328c.727.414 1.526.62 2.395.62.626 0 1.112-.136 1.459-.405.347-.27.523-.633.523-1.084a1.36 1.36 0 00-.43-1.018c-.288-.276-.762-.532-1.428-.767-1.812-.65-2.72-1.6-2.72-2.849 0-.816.321-1.484.96-2.006.64-.522 1.487-.783 2.542-.783.941 0 1.726.158 2.349.472l-.416 1.3c-.587-.306-1.248-.458-1.989-.458-.584 0-1.043.138-1.371.413a1.163 1.163 0 00-.416.901c0 .393.159.718.476.974.276.235.778.492 1.504.767.892.345 1.546.747 1.965 1.209.423.462.633 1.038.633 1.725zm5.495-3.186h-1.827v3.482c0 .885.322 1.327.967 1.327.296 0 .542-.024.737-.074l.045 1.21c-.326.117-.756.176-1.289.176-.655 0-1.166-.192-1.536-.576-.368-.384-.553-1.027-.553-1.933v-3.615H66.42v-1.196h1.088v-1.313l1.629-.472v1.786h1.827v1.198zm8.23 2.33c0 1.103-.329 2.008-.984 2.716-.685.728-1.596 1.092-2.732 1.092-1.097 0-1.969-.35-2.619-1.046-.65-.7-.975-1.58-.975-2.641 0-1.112.336-2.022 1.006-2.73.67-.708 1.575-1.062 2.71-1.062 1.096 0 1.975.35 2.64 1.047.637.677.953 1.552.953 2.625zm-1.72.038c0-.657-.147-1.22-.443-1.692-.348-.57-.846-.854-1.49-.854-.665 0-1.174.284-1.52.854-.298.471-.445 1.044-.445 1.722 0 .657.147 1.222.444 1.692.359.57.859.854 1.507.854.633 0 1.13-.29 1.49-.868.305-.483.458-1.05.458-1.709zm7.11-2.162a3 3 0 00-.522-.044c-.583 0-1.034.21-1.351.635-.276.373-.414.846-.414 1.416v3.762h-1.658V18.18a48.424 48.424 0 00-.048-2.258h1.444l.06 1.372h.046c.176-.471.451-.852.83-1.137a2.058 2.058 0 011.198-.384c.153 0 .291.01.414.03l.002 1.52zM92 19.168c.005.242-.016.484-.06.722h-4.974c.019.709.26 1.251.722 1.625.419.333.96.5 1.627.5.736 0 1.408-.111 2.012-.338l.26 1.105c-.706.296-1.54.444-2.502.444-1.157 0-2.065-.328-2.726-.981-.66-.654-.99-1.533-.99-2.634 0-1.08.307-1.98.922-2.699.644-.767 1.514-1.15 2.609-1.15 1.076 0 1.89.383 2.443 1.15.438.608.657 1.361.657 2.256zm-1.58-.413c.011-.473-.098-.88-.322-1.225-.287-.444-.729-.665-1.32-.665-.543 0-.984.216-1.32.649a2.33 2.33 0 00-.491 1.239l3.453.002zm-59.234-8.79c-.459 0-.856-.02-1.186-.056V5.305a9.6 9.6 0 011.397-.097c1.892 0 2.764.86 2.764 2.264 0 1.618-1.03 2.493-2.975 2.493zm.277-4.167c-.255 0-.472.014-.653.049v3.5c.098.014.285.02.548.02 1.24 0 1.946-.652 1.946-1.875 0-1.09-.639-1.694-1.84-1.694zM36.876 10c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c0-.687-.375-1.2-.945-1.2zm7.87-.478l-1.142 3.374h-.744l-.473-1.465a10.44 10.44 0 01-.293-1.09h-.016c-.06.368-.172.736-.292 1.09l-.503 1.465h-.752L39.487 6.55h.834l.413 1.604c.097.382.18.743.247 1.083h.016c.06-.284.157-.639.3-1.076l.519-1.61h.66l.497 1.576c.12.382.217.757.293 1.111h.022c.052-.347.135-.716.248-1.111l.443-1.577h.796zm4.201 3.374h-.81V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.481 0-.812.382-.812.826v2.008h-.81v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.589 1.157-.589.766 0 1.27.542 1.27 1.424l-.002 2.02zm2.237 0h-.812V5h.812v4.923zm2.957.077c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.757.702 1.757 1.73C55.99 9.264 55.26 10 54.171 10zm.03-2.973c-.586 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.952 1.202.571 0 .953-.542.953-1.216 0-.687-.374-1.2-.945-1.2zm4.985 2.896l-.059-.388h-.022c-.247.312-.609.465-1.067.465-.654 0-1.118-.424-1.118-.993 0-.833.78-1.264 2.133-1.264V7.68c0-.444-.255-.666-.758-.666-.36 0-.676.083-.953.25l-.165-.493c.337-.195.758-.292 1.253-.292.953 0 1.435.465 1.435 1.396v1.243c0 .34.016.605.052.806h-.731zm-.111-1.68c-.901 0-1.353.201-1.353.68 0 .354.233.527.556.527.413 0 .797-.291.797-.687v-.52zm4.728 1.68l-.038-.541h-.022c-.233.409-.625.618-1.172.618-.88 0-1.532-.716-1.532-1.723 0-1.055.676-1.799 1.599-1.799.488 0 .834.153 1.029.459h.016V5h.812v4.014c0 .326.008.632.03.91h-.722zm-.12-1.985c0-.473-.338-.876-.854-.876-.602 0-.97.493-.97 1.188 0 .68.382 1.146.954 1.146.51 0 .87-.41.87-.896v-.562zM69.642 10c-1.066 0-1.757-.736-1.757-1.736 0-1.042.706-1.785 1.817-1.785 1.052 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c.001-.687-.374-1.2-.946-1.2zm6.15 2.896h-.812V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.48 0-.81.382-.81.826v2.008h-.812v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.59 1.157-.59.766 0 1.27.542 1.27 1.424v2.021zm5.456-2.812h-.892V8.75c0 .417.156.625.472.625.143 0 .263-.014.36-.035l.022.57a1.932 1.932 0 01-.629.084c-.64 0-1.021-.327-1.021-1.181V7.11h-.533v-.562h.533V5.93l.796-.222v.84h.892v.563zm4.294 2.812h-.81V8c0-.604-.247-.91-.737-.91-.42 0-.811.264-.811.799v2.035h-.81V5h.81v2.027h.016c.255-.367.625-.548 1.097-.548.773 0 1.245.555 1.245 1.437v2.007zm4.399-1.507h-2.434c.015.64.473 1 1.15 1 .36 0 .69-.056.983-.16l.127.521c-.346.14-.752.209-1.225.209-1.141 0-1.817-.667-1.817-1.701 0-1.035.692-1.813 1.726-1.813.933 0 1.518.639 1.518 1.604.005.114-.005.228-.028.34zm-.744-.534c0-.521-.284-.889-.803-.889-.465 0-.834.375-.886.889h1.689z" fill="#fff"></path></svg></a></div></div></div> <div class="the-footer__copyright the-footer__copyright--mobile"><p class="the-footer__copyright-text"> Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div> <div class="the-footer__copyright"><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p></div></div> <!----></footer></div> <!----></div></div></div></div><script>window.__NUXT__=(function(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_,$,aa,ab,ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,aj,ak,al,am,an,ao,ap,aq,ar,as,at,au,av,aw,ax,ay,az,aA,aB,aC,aD,aE,aF,aG,aH,aI,aJ,aK,aL,aM,aN,aO,aP,aQ,aR,aS,aT,aU,aV,aW,aX,aY,aZ,a_,a$,ba,bb,bc,bd,be,bf,bg,bh,bi,bj,bk){aa.apologize=a;aa.archived=a;aa.box_move_at=c;aa.box_move_editor_id=d;aa.boxes=[{type:u,enabled:f,position:d,id:140737494920555,created_at:"2020-08-17T17:24:55.133+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:v,body:"В Белоруссии необходимо на референдуме принять новую Конституцию, после этого можно провести президентские выборы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fria.ru\u002F20200817\u002F1575902647.html.\" target=\"_self\"\u003Eпишут\u003C\u002Fa\u003E «РИА Новости».",text_align:"left"},{type:u,enabled:a,position:T,id:140737494920556,created_at:"2020-08-17T17:24:55.281+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:v,body:"«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил Лукашенко.",text_align:b},{type:u,enabled:a,position:2000,id:140737494920557,created_at:"2020-08-17T17:24:55.287+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:v,body:"Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей.",text_align:b},{type:"inset_link",enabled:a,position:2250,id:140737494920565,created_at:"2020-08-17T17:28:13.822+03:00",post_author_id:b,post_author:b,align:"center",alternative_title:b,alternative_subtitle:b,bound_document:{id:140737489068722,title:"Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии",published_at:"2020-08-17T13:22:09.664+03:00",url:"vedomosti.ru\u002Fpolitics\u002Fnews\u002F2020\u002F08\u002F17\u002F836850-lukashenko-isklyuchil-povtornie-vibori-prezidenta-belorussii",categories:{project:{title:w,slug:ab,position:m,path:ac,subscribable:a},kinds:{title:ad,slug:ae,position:d,path:af,subscribable:a},domains:{title:I,slug:I,position:d,path:ag,subscribable:a},parts:{title:ah,slug:ai,position:d,path:aj,subscribable:a},rubrics:[{title:U,slug:V,position:J,path:ak,subscribable:a}]},archived:a,favorite:a,links:{},last_updated_at:c,sharing_title:b,sharing_subtitle:b,source_title:w,source_url:al,proofread:f,box_move_editor_id:d,box_move_at:c,in_work:a,apologize:a,correction_comment:b,image_alt:b,image_author:"Sergei Grits \u002F AP",image_source:b,image:{thumbnail_low:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fthumbnail_low-1167.jpg",width:am,height:104,size:8546},thumbnail_high:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fthumbnail_high-1167.jpg",width:K,height:an,size:ao},thumbnail:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fthumbnail-1167.jpg",width:ap,height:aq,size:2372},small:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fsmall-1167.jpg",width:ar,height:97,size:7637},original:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Foriginal-1167.jpg",width:T,height:L,size:as},normal:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fnormal-1167.jpg",width:M,height:at,size:au},mobile_low:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fmobile_low-1167.jpg",width:av,height:W,size:62954},mobile_high:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fmobile_high-1168.jpg",width:aw,height:553,size:115548},level2:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Flevel2-1167.jpg",width:K,height:an,size:ao},level1:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Flevel1-1167.jpg",width:W,height:213,size:26868},fullscreen:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Ffullscreen-1168.jpg",width:T,height:L,size:as},default:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002Fdefault-1167.jpg",width:M,height:at,size:au},_preview:{attachment_id:g,url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002Fsokr7\u002F_preview-1167.jpg",width:118,height:ax,size:4567}}}},{type:u,enabled:a,position:2500,id:140737494920564,created_at:"2020-08-17T17:27:50.405+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:v,body:"Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», – сказал белорусский президент во время выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).",text_align:b},{type:u,enabled:a,position:3000,id:140737494920558,created_at:"2020-08-17T17:24:55.304+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:v,body:"Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также были нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.",text_align:b},{type:"inset_media",enabled:a,position:3500,id:140737494920566,created_at:"2020-08-17T17:28:31.174+03:00",post_author_id:b,post_author:b,description:b,body:"\u003Ciframe src=\"https:\u002F\u002Fvedomosti.media.eagleplatform.com\u002Findex\u002Fplayer?record_id=1484605



&autoplay=1&scroll_mute=1&show_text=1&width=\"720\" height=\"327\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowTransparency=\"true\" allow=\"encrypted-media\" allowFullScreen=\"true\""}];aa.categories={kinds:{path:af,slug:ae,title:ad,position:d,subscribable:a},parts:{path:aj,slug:ai,title:ah,position:d,subscribable:a},domains:{path:ag,slug:I,title:I,position:d,subscribable:a},project:{path:ac,slug:ab,title:w,position:m,subscribable:a},rubrics:[{path:ak,slug:V,title:U,position:J,subscribable:a}]};aa.correction_comment=b;aa.favorite=a;aa.id=140737489068769;aa.image={small:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fsmall-1ce0.jpg",size:4845,width:ar,height:95,attachment_id:h},level1:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Flevel1-1ce0.jpg",size:16224,width:W,height:208,attachment_id:h},level2:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Flevel2-1ce1.jpg",size:ay,width:K,height:az,attachment_id:h},normal:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fnormal-1ce0.jpg",size:aA,width:M,height:aB,attachment_id:h},default:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fdefault-1ce0.jpg",size:aA,width:M,height:aB,attachment_id:h},_preview:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002F_preview-1ce0.jpg",size:3214,width:121,height:ax,attachment_id:h},original:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Foriginal-1ce1.jpg",size:aC,width:X,height:L,attachment_id:h},thumbnail:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fthumbnail-1ce0.jpg",size:1808,width:ap,height:42,attachment_id:h},fullscreen:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Ffullscreen-1ce0.jpg",size:aC,width:X,height:L,attachment_id:h},mobile_low:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fmobile_low-1ce0.jpg",size:43085,width:av,height:360,attachment_id:h},mobile_high:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fmobile_high-1ce1.jpg",size:89964,width:aw,height:540,attachment_id:h},thumbnail_low:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fthumbnail_low-1ce0.jpg",size:5515,width:am,height:101,attachment_id:h},thumbnail_high:{url:"\u002Fimage\u002F2020\u002F6e\u002F11c5lz\u002Fthumbnail_high-1ce0.jpg",size:ay,width:K,height:az,attachment_id:h}};aa.image_alt=b;aa.image_author="Валерий Шарифулин \u002F ТАСС";aa.image_source=b;aa.in_work=a;aa.last_published_at=1597681746;aa.last_updated_at=c;aa.links={};aa.proofread=a;aa.published_at="2020-08-17T17:29:09.439+03:00";aa.sharing_subtitle=b;aa.sharing_title=b;aa.source_title=w;aa.source_url=al;aa.taggings=[];aa.title=aD;aa.url=aE;aa.fullUrl="https:\u002F\u002Fwww.vedomosti.ru\u002Fpolitics\u002Fnews\u002F2020\u002F08\u002F17\u002F836897-lukashenko-dopustil-perevibori";aa.tags=[{name:U,slug:V}];aG.api_hosts={api:aH,jay:aI,starling:aJ,dove:aK,rigel:aL,ostrich:aM,eagle:aN};aG.socket_hosts={bustard:aO,waterfall:aP,woodpecker:aQ,thunderbird:aR};aG.hosts={bubo:aS,cdn:aT,lago:aU,sessions:aV,parrot:aW,upload:aX};aG.host=aY;aG.cookie_domain=aZ;aG.card_callback={success_url:a_,fail_url:a$};return {layout:$,data:[{articles:[aa],meta:{image:"https:\u002F\u002Fsharing.vedomosti.ru\u002F1597681746\u002Fvedomosti.ru\u002Fpolitics\u002Fnews\u002F2020\u002F08\u002F17\u002F836897-lukashenko-dopustil-perevibori.jpg",title:aD,sharingTitle:b,subtitle:"В Белоруссии необходимо на референдуме принять новую Конституцию, после этого можно провести президентские выборы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), пишут «РИА Новости».",metaDescription:b,type:"article"},projectName:w}],fetch:[],error:c,state:{ampersand:{query:b,lastTab:aF,activeTab:aF,isAmpersand:a,isFetching:a,isAllLoaded:a,releaseList:[],partnerList:[],searchResults:[],release:c,releaseDocuments:[]},announces:{redline:{},daily:{}},articlesCardsList:{carousel:c},articlesPreviewList:{},auth:{userInfo:{reason:"not_subscriber",state:"guest",status:"OK",user:{}},ip:"107.23.218.4"},discussions:{document:{},documentList:c,form:{message:b,quote:c,parent:c},list:{personal:[],general:[],none:[]},isVisible:a,notifications:[],status:{document:d,list:d},userID:-1,hasNewComments:a,view:"list",spamError:c,lastCommentData:c},domain:{hostname:"www.vedomosti.ru"},dove:{lists:{categories:{},authors:{}},map:{categories:{},authors:{}}},favorites:{list:[],map:{}},lago:{profile:{},businessAreas:[],favorites:[],favoritesPage:e,cards:[],iframeSrc:b,favoritesList:{},socialConnectResult:a,config:aG},mainMenu:{articles:[],currentRubric:d,isFetching:a,links:[]},modal:{component:c,data:c,isSubscribePopupVisible:a,subscribePopupScope:c,isVisible:a,type:$},newsList:{newsList:[],title:b},notifications:{isVisible:a,feeds:[]},pageArticle:{progress:d,currentArticle:aa},raven:{shop:{namespace:{id:236,slug:"base_4",start_date:"2018-09-01T00:00:00.000+03:00",end_date:"2022-01-01T00:00:00.000+03:00",header:c,description:c,sharing_title:"Подпишитесь на «Ведомости»",sharing_description:"Получите доступ к материалам без ограничений",error_text:c,conditions:c,advantages:{body:"\u003Cul class=\"subscription__list\"\u003E \u003Cli\u003EАналитику и прогнозы ведущих экономистов, политологов и экспертов.\u003Cli\u003EЭксклюзивные интервью с российскими и зарубежными бизнесменами, политиками и госслужащими.\u003C\u002Fli\u003E \u003Cli\u003EНовости индустрий, компаний и рынков, подробности крупнейших сделок и изменений в законодательстве.\u003C\u002Fli\u003E \u003Cli\u003EМатериалы об эффективных решениях в управлении компанией, профессиональном и личностном развитии.\u003C\u002Fli\u003E \u003C\u002Ful\u003E",header:"С подпиской вы сможете читать"},texts:{},product:{id:e,slug:j,title:"Подписка на Ведомости"},redirect_to:c,attachments:{share_image:{id:1016,directory:"\u002Fimage\u002F2019\u002F82\u002Fsmfcs\u002F",versions:{original:{filename:"original-113f.png",url:"\u002Fimage\u002F2019\u002F82\u002Fsmfcs\u002Foriginal-113f.png",mime:ba,width:1200,height:630,size:545730}},type:ba}}},tabs:[{title:x,text:"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EЧитайте без рекламы и получайте привилегии от партнеров\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003ECкидки на участие в отраслевых конференциях, премиальный фитнес, подписки на фильмы, книги и другие предложения.\u003C\u002Fp\u003E",slug:n,payment_kits:[{price:590,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[],template:j,decoy:"19 ₽ в день",syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.online.1months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:i,product_id:e,slug:n,title:bb,description:b,phone_text:bc,position:d,components:[{id:e,tax:o,grant_access:f,slug:n,title:N,template_id:e,gift:a,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:x}]},period:{id:e,slug:"1months",title:"Месяц",measure_unit:"months",duration_number:e}},{price:O,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,P,Q],template:j,decoy:"14 ₽ в день",syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:m,slug_path:"subscription.base_4.online.12months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:i,product_id:e,slug:n,title:bb,description:b,phone_text:bc,position:d,components:[{id:e,tax:o,grant_access:f,slug:n,title:N,template_id:e,gift:a,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:x}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}}]},{title:"Для юридических лиц",text:"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EБазовый тариф для корпоративных подписчиков за один доступ к сайту или один экземпляр газеты\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EСкидка предоставляется при заказе нескольких доступов на сайт или экземпляров газеты. Отправьте нам заявку и получите индивидуальный расчет для вашей компании.\u003C\u002Fp\u003E",slug:"companies",payment_kits:[{price:7990,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[y,z,A,B,C,D,E,F,G,H],template:j,decoy:c,syncable:a,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.online_companies.12months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:R,product_id:e,slug:"online_companies",title:"Online. Подписка для юридических лиц",description:b,phone_text:c,position:R,components:[{id:e,tax:o,grant_access:f,slug:n,title:N,template_id:e,gift:a,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:x}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}}]},{title:"Для преподавателей и студентов",text:"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EЕсли вы студент очной формы обучения или преподаватель, вам доступна подписка по льготной цене.\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EОтправьте нам на \u003Ca href=\"mailto:podpiska@vedomosti.ru\"\u003Epodpiska@vedomosti.ru\u003C\u002Fa\u003E документ, подтверждающий ваш льготный статус.\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EЭто может быть скан\u002Fфотография действующего студенческого билета или документа, подтверждающего, что вы преподаватель. ФИО в документе должно совпадать с ФИО плательщика.\u003C\u002Fp\u003E",slug:"students",payment_kits:[{price:2990,crossed_price:O,discount:J,sale:a,gifts:[y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,P,Q],template:j,decoy:c,syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.student_online.12months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:38,product_id:e,slug:bd,title:"Online. Подписка для студентов",description:b,phone_text:c,position:7,components:[{id:R,tax:o,grant_access:f,slug:bd,title:"Предоплата 100% за подписку на Ведомости Online для студентов",template_id:t,gift:a,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:x}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}}]},{title:"Печатная версия",text:"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EДоставка\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EКаждое утро получайте свежий номер «Ведомостей» на бумаге\u003C\u002Fp\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EМосква\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003Cp\u003EДоставка печатной версии в Москве только в пределах МКАДа и 25 км. Рублевского шоссе.\u003C\u002Fp\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EСанкт-Петербург\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EЧтобы получать газету в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, позвоните по телефону 8-812-325-60-80. Стоимость подписки может отличаться от указанной на сайте.\u003C\u002Fp\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EДругие регионы\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EЧтобы получать газету в других регионах, позвоните по телефону 8-495-232-17-53. Стоимость подписки может отличаться от указанной на сайте. Подписные индексы в каталогах: 33275 – «Роспечать», «Пресса России».\u003C\u002Fp\u003E",slug:Y,payment_kits:[{price:O,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[],template:j,decoy:be,syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.paper.12months",description:b,city_choice:f,subproduct:{id:t,product_id:e,slug:Y,title:"Print",description:b,phone_text:"Укажите номер мобильного телефона для уточнения адреса доставки газеты",position:30,components:[{id:i,tax:bf,grant_access:a,slug:Y,title:"Предоплата 100% за газету Ведомости",template_id:S,gift:a,facture_tax:m,facture_title:bg,profile_title:"Газета"}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}},{price:8390,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,P,Q],template:j,decoy:be,syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.profi.12months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:e,product_id:e,slug:"profi",title:"Online + Print",description:b,phone_text:"Укажите номер мобильного телефона для уточнения информации о заказе",position:k,components:[{id:S,tax:bf,grant_access:a,slug:"profi_paper",title:"Предоплата 100% за газету Ведомости (пакет Online + Газета)",template_id:R,gift:a,facture_tax:m,facture_title:bg,profile_title:"Газета. Проф"},{id:t,tax:o,grant_access:f,slug:"profi_online",title:"Предоплата 100% за подписку на Ведомости Online (пакет Online + Газета)",template_id:i,gift:a,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:"Онлайн. Проф"}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}}]},{title:Z,text:"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EПодарите онлайн-подписку на «Ведомости»\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EДругу, коллеге и всем, кого хотите порадовать профессиональным подарком. С онлайн-подпиской читателю станут доступны любые материалы: новости, интервью, статьи, расследования и аналитика.\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EВы получите привилегии от партнеров «Ведомостей»\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EСкидки на электронные книги, премиальный фитнес, поездки на такси в бизнес-классе и другие предложения.\u003C\u002Fp\u003E",slug:_,payment_kits:[{price:O,crossed_price:d,discount:c,sale:a,gifts:[y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,P,Q],template:"gifts",decoy:c,syncable:f,disabled:a,hidden:a,texts:[],user_conditions:{},position:d,slug_path:"subscription.base_4.online_gift.12months",description:b,city_choice:a,subproduct:{id:aq,product_id:e,slug:_,title:Z,description:b,phone_text:c,position:J,components:[{id:m,tax:o,grant_access:f,slug:_,title:N,template_id:11,gift:f,facture_tax:k,facture_title:p,profile_title:Z}]},period:{id:i,slug:q,title:r,measure_unit:s,duration_number:e}}]}]},checkout:{},paywall:{},cards:c,pay:{},companyFormResult:c,result:c,error:c,config:{settings:aG}},search:{popularToday:[]},sidebar:{isVisible:a},superjob:{pickedVacancy:c,cityList:[],industryList:[],list:[],limit:bh,offset:d,city:b,industry:b,isFetching:a,isListEnd:a,card:{list:[],limit:bh,offset:d,isFetching:a}},thunderbird:{boxes:[],to:bi,from:d,step:bi,total:d,sort:"desc",createdBoxesCount:d,displayedMessage:b,hasBoxes:f},user:{id:c,nickname:b,firstName:b,lastName:b,subscriptionEndDate:c,isUserMenuVisible:a},viewport:{breakpoints:[{columns:e,type:bj,bannersType:bj,width:320},{columns:i,type:bk,bannersType:bk,width:704},{columns:t,type:l,bannersType:l,width:X},{columns:t,type:"desktopMedium",bannersType:l,width:1230},{columns:S,type:"desktopWide",bannersType:l,width:1550},{columns:S,type:"desktopExtraWide",bannersType:l,width:1680}],size:{columns:t,type:l,bannersType:l}},waterfall:{lists:{vedomosti:[],business:[],ampersand:[],career:[],gorod:[]},appendLists:{vedomosti:[],business:[],ampersand:[],career:[],gorod:[]}}},serverRendered:f,routePath:aE,env:{API:"https:\u002F\u002Fapi.vedomosti.ru\u002Fv2",API_SERVER:aH,JAY:aI,STARLING:aJ,DOVE:aK,RIGEL:aL,OSTRICH:aM,BUSTARD:aO,WATERFALL:aP,WOODPECKER:aQ,THUNDERBIRD:aR,BUBO:aS,CDN:aT,LAGO:aU,UPLOAD:aX,SESSIONS:aV,PARROT:aW,WWW_HOST:aY,COOKIE_DOMAIN:aZ,CARD_CALLBACK_SUCCESS:a_,CARD_CALLBACK_FAIL:a$,EDITORIAL:"https:\u002F\u002Fnew-ed.vedomosti.ru",EAGLE:aN,SENTRY_DSN:"https:\u002F\u002Ffe481623e97946f19dff89816a4baef6@sentry.vedomosti.ru\u002F\u002F6"}}}(false,"",null,0,1,true,140737488891035,140737488891067,2,"subscription",20,"desktop",10,"online",120,"Подписка на Ведомости Online","12months","Год","years",3,"paragraph","plain","Ведомости","Онлайн","Подарки в отелях Rocco Forte Hotels","Постоянная скидка 10% в «Ресторанах Раппопорта»","Скидка 30% на любую SPA-программу от сети салонов «7 КРАСОК»","Скидка до 10% на первые 3 заказа в интернет-магазине «Азбука Вкуса»","Скидка до 20% на заказы в «АВ Экспресс Меню»","Премиум-подписка на месяц в MyBook","2 книги в подарок и скидка 20% на весь ассортимент от Литрес","30 дней подписки на фильмы в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film","Скидка 20% на все меню «Ведомости.Ланч»","Постоянная скидка 5% на все меню «Ведомости.Ланч»","vedomosti.ru",40,270,576,570,"Предоплата 100% за подписку на Ведомости Online",4980,"Годовая онлайн-подписка на «Harvard Business Review Россия» со скидкой 40%","Скидка 50% на участие в любой из конференций «Ведомостей»",5,4,1000,"Политика","politics",369,1024,"paper","Онлайн в подарок","online_gift","default",{},"vedomosti","project.vedomosti","Материалы","materials","kinds.materials","domains.vedomosti_ru","Новости","news","parts.news","rubrics.politics","http:\u002F\u002Fwww.vedomosti.ru\u002F",180,156,16355,75,43,168,114811,328,52604,640,960,68,9795,152,35666,321,94431,"Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции","\u002Fpolitics\u002Fnews\u002F2020\u002F08\u002F17\u002F836897-lukashenko-dopustil-perevibori","releases",{},"http:\u002F\u002Fsimurgh.production.maesh\u002Fv2","https:\u002F\u002Fjay.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fstarling.vedomosti.ru\u002Fapi","https:\u002F\u002Fdove.vedomosti.ru\u002Fapi\u002Fv1","https:\u002F\u002Frigel.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fostrich.vedomosti.ru\u002Fapi\u002Fv1","https:\u002F\u002Feagle.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fbustard.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fwaterfall.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fwoodpecker.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fthunderbird.vedomosti.ru","http:\u002F\u002Fbubo.production.maesh","https:\u002F\u002Fcdn5.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fid.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fsessions.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fparrot.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fupload.vedomosti.ru","https:\u002F\u002Fwww.vedomosti.ru",".vedomosti","https:\u002F\u002Fvedomosti.ru\u002Fcard_callback?success=true","https:\u002F\u002Fvedomosti.ru\u002Fcard_callback?success=false","image","Online","Укажите свой контактный телефон для уточнения информации о заказе","student_online","Только для Москвы",110,"Газета Ведомости",12,15,"mobile","tablet"));</script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/fe19ecce6689b7c213ae.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/701cf93e7f2ac3a96d8d.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/84a3da070992ffa99a34.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/38402553780cf68234f9.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/72a7572bb0badee7e223.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/11c198ab4ba488b9a3ad.js" defer></script><script src="https://cdn4.vedomosti.ru/v1.6.42/e7880123e59663380cfc.js" defer></script> </body> </html>