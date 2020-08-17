Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
В Белоруссии необходимо на референдуме принять новую Конституцию, после этого можно провести президентские выборы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), пишут «РИА Новости».
«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил Лукашенко.
Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей.
Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», – сказал белорусский президент во время выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также были нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.