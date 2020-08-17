Украина вызвала посла из Белоруссии для консультаций
Украина вызвала своего посла из Минска для оценки перспектив белорусско-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – заявил министр. Он отметил, что решение Минска передать группу задержанных россиян России, а не Украине подорвало доверие между странами и нанесло тяжелый удар по их двусторонним отношениям. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», подчеркнул Кулеба.
Украина видит «качественно новые угрозы» как для безопасности граждан, так и для региональной безопасности в целом в связи с официальными сообщениями о привлечении к урегулированию ситуации в Белоруссии России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), следует из заявления украинского министра.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном влиянии на страну ситуации в Белоруссии. Он собрал совещание «в связи с резким обострением ситуации в Беларуси, а также тем, что события в соседней стране могут существенно повлиять на Украину».