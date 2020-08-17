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СNN: разведка США нашла иранский след в убийствах военных в Афганистане

Ведомости

За гибелью американских военнослужащих в результате атак талибов в Афганистане могут стоять не российские, а иранские спецслужбы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к разведсообществу.

«Название иностранного правительства, которое заплатило [талибам за убийство американских военнослужащих], остается засекреченным, но два источника, знакомых с разведданными, подтвердили CNN, что речь идет о Иране», – говорится в публикации.

Речь идет об атаке смертников на американскую авиабазу Баграм в Афганистане 11 декабря 2019 г. Тогда погибли четыре военнослужащих США. Американская разведка также считает, что иностранное государство заплатило еще как минимум за пять нападений, в которых также погибли или пострадали солдаты армии США.

Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане.

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В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, саму публикацию NYT американский президент назвал «очередной фальшивой заказухой».

Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан, а российский МИД назвал публикации фейком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление, что авторитетные мировые СМИ не гнушаются «утками», и назвал ложью утверждение о «сговоре» с талибами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных