СNN: разведка США нашла иранский след в убийствах военных в Афганистане

Речь идет об атаке смертников на американскую авиабазу Баграм в Афганистане 11 декабря 2019 г. Тогда погибли четыре военнослужащих США. Американская разведка также считает, что иностранное государство заплатило еще как минимум за пять нападений, в которых также погибли или пострадали солдаты армии США.