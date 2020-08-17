В штабе Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке
Руководитель штаба оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала устроить в республике всеобщую забастовку, чтобы лишить действующую власть финансирования. Об этом она заявила в своем видеообращении.
«Теперь нам надо сделать следующий шаг – помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его», – сказала она.
Мороз призвала всех граждан выйти на забастовки, «не боясь остаться без денег». Она подчеркнула, что в Белоруссии уже созданы фонды помощи и поддержку населению готов оказать даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. Сама она утверждает, что на местах, где комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70% голосов.
Акции протеста продолжаются в республике с 9 августа. На массовые протесты в Белоруссии уже вышли работники крупных предприятий. Среди них – Минский автомобильный завод (МАЗ), Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод (МТЗ), «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургического завода (БМЗ).