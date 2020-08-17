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Меркель сообщила о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседа заявила, что планирует 18 августа провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте президента Литвы.

«Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с Президентом России», — указано в сообщении. По данным пресс-службы Науседы, Германия пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, «чтобы урегулировать ситуацию в стране».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. Сама она утверждает, что на местах, где комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70% голосов. С 9 августа в стране продолжаются акции протеста. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.

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На массовые протесты в Белоруссии уже вышли работники крупных предприятий. Среди них – Минский автомобильный завод (МАЗ), Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод (МТЗ), «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургического завода (БМЗ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных