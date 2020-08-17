Меркель сообщила о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседа заявила, что планирует 18 августа провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте президента Литвы.
«Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с Президентом России», — указано в сообщении. По данным пресс-службы Науседы, Германия пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, «чтобы урегулировать ситуацию в стране».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. Сама она утверждает, что на местах, где комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70% голосов. С 9 августа в стране продолжаются акции протеста. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.
На массовые протесты в Белоруссии уже вышли работники крупных предприятий. Среди них – Минский автомобильный завод (МАЗ), Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод (МТЗ), «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургического завода (БМЗ).