Меркель сообщила о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. Сама она утверждает, что на местах, где комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70% голосов. С 9 августа в стране продолжаются акции протеста. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.