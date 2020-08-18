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В оппозиции опровергли слова Лукашенко о предложении пересчитать голоса

Ведомости

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не предлагал оппозиции пересчитывать голоса, заявила «РИА Новости» глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено», – сказала она.

17 августа телеканал СТВ сообщил, что Лукашенко во время митинга перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса. По его словам, соперники отвергли это предложение и потребовали новых выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих.

Накануне Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов после принятия поправок к конституции Белоруссии. Такое заявление он сделал во время своего визита на Минский завод колесных тягачей.

Ранее по теме: Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных