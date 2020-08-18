Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

Как отмечает Андрей Скриба из Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заявленные Лукашенко изменения в конституции дадут больше полномочий законодательной и судебной власти в республике. По мнению Скрибы, главная проблема состоит в том, что сроки принятия новой конституции Лукашенко не оглашает. «Люди, которые выходят на улицу, требуют не только того, чтобы что-то поменялось, они требуют, чтобы поменялось сейчас, потому что у них есть ощущение, что их кандидат победил», – отмечает эксперт. Предложение Лукашенко Скриба оценивает как перспективное, но работоспособное только в том случае, если будут названы конкретные сроки, которые устроят протестующих. При этом такую инициативу действующего президента нельзя расценивать как уступку оппозиции. Лукашенко не объявил, что будет проводить досрочные выборы. Выборы могут состояться и через пять лет после принятия конституции, причем само намерение менять конституцию, по мнению Скрибы, не новость.