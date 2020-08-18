Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституцииНо протестующие требуют его ухода немедленно
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов после принятия новой конституции. Об этом Лукашенко заявил во время своего утреннего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ, изготовитель шасси для пусковых установок, включая шасси стратегических комплексов «Ярс» для Ракетных войск стратегического назначения России).
«Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», – сказал Лукашенко (цитата по государственному телеканалу «Беларусь 1»).
Встреча с рабочими неоднократно прерывалась криками «уходи», это заметно на видео его выступления, выложенном в нескольких соцсетях, а свою речь белорусский президент закончил словами: «А теперь можете кричать – «уходи». Ранее Лукашенко уже высказывался по поводу новых выборов, заявляя, что их не будет. 16 августа на провластном митинге в Минске президент признал выборы состоявшимися.
После посещения МЗКТ, куда он прибыл на вертолете, Лукашенко отправился еще на один крупный завод – Минский автомобильный завод (МАЗ), где фактически повторил свои тезисы. В это время группы рабочих МАЗа, Минского тракторного завода и ряда других предприятий столицы Белоруссии бросили работу и отправились к зданию Белорусской государственной телерадиокомпании, где начали требовать эфира, сообщает tut.by.
Впрочем, до момента сдачи номера обстановка оставалась спокойной. Несколько тысяч протестующих собрались 17 августа и на площади Независимости – главной площади Минска, где находятся здания правительства республики и Центризбиркома. Одним из требований собравшихся является скорейшее освобождение граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков в начале прошлой недели. МВД Белоруссии 17 августа сообщило, что последние задержанные будут выпущены во вторник, а Следственный комитет заявил, что будет дана оценка как избиениям протестующих при задержании и в самих сизо, так и насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Свое желание изменить действующую конституцию Лукашенко подтвердил еще до выборов. 4 августа, как сообщает «РИА Новости», он заявил, что готов провести референдум о принятии новой конституции, которая должна быть подготовлена в течение двух лет. В качестве одного из главных изменений в основном законе страны он пообещал передачу полномочий «вниз», органам местной власти. 17 августа президент сказал о том, что уже отверг два проекта изменений в основной закон Белоруссии.
На встрече с рабочими МЗКТ Лукашенко заявил, что в целом забастовки не нанесли большого урона белорусским заводам. По его мнению, количество бастующих на отдельном заводе не превышает 200 человек. «Надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», – цитирует его слова агентство.
Забастовки на белорусских предприятиях, начавшиеся с 13 августа, продолжают разрастаться. 16 августа портал tut.by опубликовал фрагменты обращения работников одного из самых важных с точки зрения бюджета предприятий страны – «Беларуськалия», в котором они высказывали свое намерение присоединиться к общенациональной забастовке. Рабочие предприятия требовали отставки Лукашенко, освобождения мирных демонстрантов и политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов. По заявлению руководства предприятия, несколько шахт действительно остановили добычу сырья, однако производство конечного продукта – калийных удобрений – продолжается благодаря имеющимся запасам.
На акцию протеста вышли работники Белорусского металлургического завода в Жлобине. Как отмечает ТАСС со ссылкой на сотрудника предприятия, люди перекрыли движение автотранспорта, из-за чего стала невозможной доставка шихты (смесь топлива и исходных материалов для переработки в металлургической печи. – «Ведомости»).
В пресс-службе завода сообщили, что протест рабочих забастовкой не является.
Значительная часть технического и редакционного персонала государственного телевидения Белоруссии тоже присоединилась к забастовке, что уже сказалось на сетке вещания: возросло количество развлекательных передач и повторяемых новостей. Если телевидение выйдет из-под контроля властей, это может стать очень серьезным ударом, говорит бывший сотрудник российских спецслужб.
Кандидат от объединенного штаба оппозиции Светлана Тихановская предложила 17 августа себя в качестве лидера страны. «Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», – заявила она в своем видеообращении, опубликованном на YouTube. Также Тихановская призвала освободить политзаключенных и подготовить законодательную базу для проведения новых выборов, которые будут признаны международным сообществом. Кроме того, 17 августа белорусская оппозиция составила список Координационного совета по передаче власти, в который вошли 16 представителей творческой интеллигенции, активистов и бизнесменов. Никакой реакции, свидетельствующей о желании проводить переговоры с этой группой, со стороны белорусских властей не последовало.
Тем временем правительство ФРГ официально объявило, что связывалось с Тихановской. Об этом на брифинге объявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Как отмечает Андрей Скриба из Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заявленные Лукашенко изменения в конституции дадут больше полномочий законодательной и судебной власти в республике. По мнению Скрибы, главная проблема состоит в том, что сроки принятия новой конституции Лукашенко не оглашает. «Люди, которые выходят на улицу, требуют не только того, чтобы что-то поменялось, они требуют, чтобы поменялось сейчас, потому что у них есть ощущение, что их кандидат победил», – отмечает эксперт. Предложение Лукашенко Скриба оценивает как перспективное, но работоспособное только в том случае, если будут названы конкретные сроки, которые устроят протестующих. При этом такую инициативу действующего президента нельзя расценивать как уступку оппозиции. Лукашенко не объявил, что будет проводить досрочные выборы. Выборы могут состояться и через пять лет после принятия конституции, причем само намерение менять конституцию, по мнению Скрибы, не новость.